Znaczny wpływ kryzysu na wyniki Grupy MOL za drugi kwartał

Grupa MOL ogłosiła dziś (7 sierpnia) wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwszą połowę roku 2020. W pierwszych sześciu miesiącach roku, wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem kosztów finansowych: odsetek, podatków i amortyzacji). grupy sięgnął 975 mln dolarów, podczas gdy sam drugi kwartał przyniósł wyraźny spadek w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, na co wpływ miała trwająca pandemia i spowodowany nią kryzys gospodarczy.

Odporny segment

Wynik EBITDA w segmencie Upstream spadł w drugim kwartale do poziomu 112 mln dolarów, za całe półrocze notując 297 mln dolarów, na co wpłynęło załamanie cen ropy i gazu.Poziom produkcji zwiększył się o 6 proc. w ujęci kwartalnym, do 117 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boepd). Średnia dzienna produkcja węglowodorów w czerwcu wyniosła 130 tys. baryłek dziennie.Oczyszczony wynik CCS EBITDA segmentu Downstream wyraźnie spadł w II kw. do poziomu 110 mln dolarów, w związku ze spadkiem marży rafineryjnej do ujemnych poziomów w połowie maja.Po udanym pierwszym kwartale roku, kolejny przyniósł bezprecedensowe zmiany w poziomie cen i marż. Wynik za całe półrocze wygląda lepiej - oczyszczony wynik CCS EBITDA wyniósł 405 mln dolarów - o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem.Działalność petrochemiczna pozostała odporna, w związku z utrzymaniem zarówno cen, jak i marż na godziwym poziomie, pomimo pandemii. Na koniec II kw., projekt Poliole był ukończony w 65 proc. Wszystkie główne elementy prefabrykowane trafiły już na miejsce budowy, zakończył się również transport największych elementów prowadzony drogą morską i rzeczną.Segment Usług konsumenckich okazał się odporny na kryzys. Wynik EBITDA w II kw. pozostał niemal niezmieniony w walucie lokalnej (- 6 proc. w dolarach czyli 111 mln dolarów), pomimo spadku wolumenu sprzedaży o 22 proc. rok do roku, w wyniku zamknięcia gospodarek w całym regionie z powodu pandemii koronawirusa.Oszczędności po stronie kosztów niemal w całości zrekompensowały związany z pandemią spadek marż paliwowych i pozapaliwowych. Po przypadającym na kwiecień dołku, sprzedaż paliw powoli powracała do normy, a sprzedaż produktów spożywczych nawet wzrosła w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Pierwsze półrocze przyniosło finalnie wynik EBITDA na poziomie 199 mln dol - tylko kilka proc. mniej niż w ubiegłym roku.Segment Gas Midstream niemal podwoił wynik EBITDA rok do roku, sięgając poziomu 45 mln dol za II kw. i 116 mln za całe półrocze, dzięki wyższym rezerwacjom pojemności i niższym kosztom operacyjnym. MOL (Magyar Olaj – és Gázipari Részvénytársaság) - węgierskie przedsiębiorstwo przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego, zajmujące się również dystrybucją tych produktów.