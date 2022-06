Znikają alternatywne źródła dostaw ropy dla Europy

Libia zapowiedziała wstrzymanie eksportu z kluczowych portów w związku z pogarszającą się sytuacją w kraju - informuje Bloomberg. Również Ekwador ograniczył wydobycie ropy naftowej ze względu na antyrządowe protesty w kraju. Powoduje to, że maleje liczba alternatywnych źródeł dostaw ropy dla Europy - donosi Polski Instytut Ekonomiczny.

Libia ogłosiła, że wydobywa o 1 mln baryłek ropy mniej niż w 2021 roku - podaje PIE.

Libia jest jednym z największych producentów ropy naftowej w Afryce. Znalazła się w centrum uwagi, gdy kraje zaczęły poszukiwać alternatywnych źródeł dostaw po nałożeniu sankcji na rosyjskie paliwa kopalne i gdy ogłosiła, że wydobywa o 1 mln baryłek ropy mniej niż w zeszłym roku - podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Wcześniej Libia produkowała ok. 1,2 mln baryłek dziennie.

Libijskie Ministerstwo Ropy poinformowało, że w czerwcu produkcja spadła z 1,2 mln do 100 tys. baryłek dziennie, aby parę dni później wzrosnąć do 800 tys. baryłek dziennie. Wahające się wydobycie i sprzeczne informacje dotyczące branży pokazują, w jakim chaosie znajduje się libijski sektor naftowy, nie ma jasności co do tego, kto tak naprawdę sprawuje kontrolę nad najcenniejszym zasobem kraju - zwraca uwagę PIE.

Libia znajduje się w posiadaniu 3 proc. potwierdzonych światowych zasobów ropy naftowej. Chociaż jest członkiem kartelu OPEC, nie jest związana limitami produkcji ze względu na kryzys polityczny. Oznacza to, że może wydobywać i eksportować dowolną ilość surowca.

Ropa naftowa stanowi 85 proc. wartości eksportu Libii, z czego 65 proc. trafia do Europy. Jak ocenia PIE, libijska ropa stanowiłaby dobrą alternatywę dla rosyjskich dostaw – bliskość Europy obniża koszty transportu drogą morską.

Ropa naftowa elementem walki o władzę

Procesem wydobycia ropy naftowej w Libii teoretycznie zarządza Narodowa Korporacja Naftowa. Na zachodzie kraju stacjonuje rząd wspierany przez ONZ. Natomiast większość libijskich pól naftowych znajduje się na wschodzie. Kontrolę zbrojną sprawuje tam konkurencyjny rząd wybrany przez parlament i wspierany przez Libijską Armię Narodową.

Również Ekwador ograniczył wydobycie ropy naftowej ze względu na antyrządowe protesty w kraju. Według PIE, produkcja ropy w Ekwadorze zmalała o 50 proc. podczas dwóch tygodni protestów, a może zostać całkowicie wstrzymana, jeśli kontynuowane będą blokady dróg i dewastacje szybów naftowych.

Przed rozpoczęciem protestów Ekwador wydobywał ze swojego terytorium Amazonii średnio 520 tys. baryłek dziennie.