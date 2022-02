Znów gorąco na linii związki Lotosu - PKN Orlen

Związkowcy i przedstawiciele Lewicy podnieśli alarm, że w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen może dochodzić do złamania przepisów ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu Pracy. Orlen kategorycznie odrzuca te zarzuty, podkreślając, że zarówno płocki jak i gdański koncern przestrzegają wszelkich przepisów prawa w związku z realizowanym procesem połączenia.

Część gwarancji już została uzgodniona

Dialog ze stroną społeczną jest kontynuowany

Przypomina jednocześnie, że do tej pory Lotos zorganizował kilkadziesiąt spotkań ze związkami zawodowymi, dotyczących samej fuzji, jak i gwarancji dla pracowników.Jednym z efektów tych spotkań, o których informował portal WNP.PL, było dokonanie podziału prac na obszary negocjacyjne dostosowane do harmonogramu i specyfiki projektu połączenia. W ten sposób w lipcu 2021 r. powstały trzy odrębne zespoły negocjacyjne. Pierwsza podgrupa zajęła się gwarancjami dla pracowników Grupy Lotos, którzy w toku reorganizacji wewnątrzzakładowej przeszli do Lotos Asfalt. Druga grupa pracowała nad gwarancjami dla pracowników wychodzących poza koncern, a trzecia - dla pracowników, którzy przejdą do PKN Orlen.Finałem prac nad gwarancjami dla pracowników przechodzących do nowego pracodawcy, który przejmie wskazane przez Komisję Europejską aktywa, było zawarcie 10 stycznia 2022 r. porozumienia zbiorowego ze związkami zawodowymi, mającego na celu zabezpieczenie praw i interesów pracowników spółek objętych środkami zaradczymi.Czytaj więcej: Gwarancje dla pracowników Lotosu podpisane Jak wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe Orlenu, ostatnie spotkanie z udziałem związków zawodowych, działających w Grupie Kapitałowej Lotos z udziałem przedstawicieli obu koncernów odbyło się 31 stycznia 2022 r. Przedstawione na nim zostały dalsze szczegóły procesu, uzgodniono także kontynuację kolejnego etapu negocjacji w terminie ustalonym przez strony.- Jeszcze raz zapewniamy, że żadne przepisy prawa nie zostały złamane, a związki zawodowe reprezentujące pracowników Grupy Kapitałowej Lotos są w regularnym kontakcie z pracodawcą i przedstawicielami PKN Orlen - podkreśla biuro prasowe koncernu, dodając, że w przypadku dokonanego już w listopadzie etapu wydzielenia części rafinerii processingowej i przeniesienia jej w całości do spółki Lotos Asfalt, strona społeczna została, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, prawidłowo o tym zawiadomiona.