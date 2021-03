Zofia Paryła o połączeniu z Orlenem: to szansa dla Lotosu

Polska potrzebuje silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Chcielibyśmy, aby świadczyły o tym konkretne inwestycje, a nie tylko deklaracje. Nie godzimy się na wykorzystywanie tej transakcji w grze politycznej - mówi prezes Grupy Lotos Zofia Paryła. Dla WNP.PL opowiada o tym, jaka będzie przyszłość gdańskiego koncernu po fuzji z Orlenem, co z pracownikami sprzedawanych firm, a także czy po połączeniu nadal wiąże swą przyszłość z Lotosem.

Czytaj także: Saudi Aramco najbliżej rafinerii Lotosu? Saudowie mają wiele atutów Liczymy że - jako część dużego koncern multienergetycznego - będziemy mogli te prace jeszcze bardziej zintensyfikować i w rezultacie stworzyć w Gdańsku centrum kompetencyjne, dotyczące wodoru.Dostrzegamy także jak dynamicznie rośnie zaangażowanie w farmy wiatrowe na Bałtyku. PKN Orlen, wspólnie z partnerami, kontynuuje projekt Baltic Power. W tym kontekście widać, jak bardzo efekt synergii mógłby zostać osiągnięty, dzięki wykorzystaniu zasobów spółki Lotos Petrobaltic. Ten podmiot ma szansę zostać narodowym operatorem farm wiatrowych.- Jak już wspomniałam, stawiamy przede wszystkim na wodór. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy program inwestycyjny Green H2, w ramach którego zbudujemy wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru, składającą się z elektrolizerów. Dodatkowo chcemy zweryfikować możliwość współpracy tych urządzeń ze zmienną generacją energii elektrycznej, pochodzącej z OZE. Przy realizacji tego projektu współpracujemy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, które - jako operator systemu przesyłowego w Polsce - są odpowiedzialne za bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.Równolegle działamy również w innych obszarach. Pod koniec 2020 roku udało nam się np. wytworzyć pierwsze w historii rafinerii Grupy Lotos biokomponenty LPG i oleju napędowego, co jest pierwszym krokiem w stronę ekologicznej rafinerii, produkującej paliwa z produktów pochodzenia roślinnego.Analizujemy też wiele inwestycji, związanych z ekologicznym paliwem LNG. Wspólnie z Remontowa LNG Systems podpisaliśmy umowę na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG na stacji Lotos w Gdańsku. Zakończyliśmy także studium wykonalności projektu terminala LNG małej skali w Gdańsku.- Produkcja zielonego wodoru to przede wszystkim nasz Program Green H2 - tu wybraliśmy już doradców strategicznych i technicznych. Obecnie prowadzimy szczegółowe analizy techniczne i finansowe w ramach kompleksowego studium wykonalności. Decyzje co do dalszych szczegółów realizacji tego programu powinny zapaść w II połowie 2021 roku.Pierwszym jego elementem jest projekt pilotażowy, który pozwoli stworzyć instalację elektrolizy w mniejszej skali, rozbudowaną o dodatkowe funkcjonalności, takie jak magazyn wodoru oraz ogniwa paliwowe. Ta faza powinna zakończyć się w 2023 roku. Wtedy też otrzymalibyśmy nasz pierwszy zielony wodór.Równolegle do pilotażu realizowany będzie też projekt budowy wielkoskalowej instalacji elektrolizy, produkującej wodór na potrzeby rafineryjne, która będzie również uczestnikiem rynku elektroenergetycznego.Pod koniec ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o jego dofinansowanie w ramach konkursu Innovation Fund. Właśnie dotarła do nas bardzo dobra wiadomość od organizatora tego konkursu. Otóż spośród 311 aplikacji z całej Europy nasza koncepcja została zakwalifikowana do grona 70 najlepszych, które będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach II etapu oceny w czerwcu tego roku. Pozyskanie bezzwrotnego finansowania ze środków UE z pewnością wzmocniłoby tzw. business case tego projektu.- Realizowany przez nas projekt Pure H2 zakłada budowę instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania tego paliwa – w Warszawie i Gdańsku. Obie inwestycje, dotyczące stacji tankowania wodoru, objęto jednym zapytaniem ofertowym i dziś trudno o wskazanie konkretnego terminu ich uruchomienia.Rozstrzygnęliśmy natomiast postępowania przetargowe na dostawę urządzeń do oczyszczania i dystrybucji wodoru. Jesteśmy teraz na etapie pozyskiwania zgód, niezbędnych do podpisania stosownych umów. Realizacja prac inwestycyjnych planowana jest na lata 2021-2023, przy czym poszczególne elementy projektu Pure H2 będą oddawane w różnych terminach.Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedstawicielami Toyota Motor Poland. Trwają prace nad stworzeniem umowy o współpracy. Obu stronom zależy, aby dokument jak najlepiej przyczyniał się do rozwoju i możliwie najszerszego wykorzystania technologii wodorowej w transporcie samochodowym.- Chcemy tak rozwijać dalszą działalność Lotos Petrobaltic, aby z firmy poszukiwawczo-wydobywczej przekształcić ją w podmiot wyspecjalizowany w szeroko pojętym obszarze energetyki wiatrowej na morzu.Przewagą Lotosu jest ponad 30 lat doświadczenia i obecności na polskim szelfie Morza Bałtyckiego. Stąd nasze aspiracje do objęcia pozycji narodowego operatora przy stawianiu i uruchamianiu, ale także serwisowaniu morskich farm wiatrowych.Mamy m.in. plany budowy przez Lotos Petrobaltic statków przeznaczonych do instalacji turbin wiatrowych na morzu. Współpracujemy z firmami i deweloperami, którzy mają koncesje i będą budować siłownie wiatrowe. W ubiegłym roku, na zlecenie niemieckiego inwestora, spółka z sukcesem zakończyła badania geologiczne dna morskiego przed posadowieniem konstrukcji, produkujących energię wiatrową.Lotos Petrobaltic analizuje również projekty dotyczące produkcji energii z pływających turbin i zasilania nią elektrolizerów. Umożliwi to produkcję zielonego wodoru z wody morskiej.Warto wspomnieć również o rozwoju projektu geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla na podstawie koncesji, należących do spółki. Tych projektów jest naprawdę sporo.- W ramach naszej obecności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym rokrocznie bierzemy udział w rundach koncesyjnych APA, organizowanych przez władze norweskie. W tym roku otrzymaliśmy 3 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze, które przyczynią się do rozwoju posiadanych już aktywów. Rundy APA to najbardziej efektywny sposób rozwoju portfela aktywów o dużym potencjale wzrostu wartości. Dodatkowe rozwiązania podatkowe, obowiązujące w Norwegii w latach 2020-2021, a wprowadzone w związku z pandemią, zwiększają atrakcyjność inwestowania na tym obszarze.Mamy też strategię dla poszukiwań i wydobycia w Polsce. Obejmuje ona zbilansowanie portfela przez dywersyfikację i poprawę struktury koncesji, wzrost zaangażowania w projekty zagospodarowania (m.in. zagospodarowanie złóż gazu ziemnego B4/B6) oraz sukcesywne zwiększanie działalności poszukiwawczej (prace poszukiwawcze w obrębie posiadanych koncesji morskich i lądowych w celu odkrycia nowych złóż ropy i gazu).- Oczywiście, w całym tym procesie nie zapominamy o naszych pracownikach. Aktualne pozostają deklaracje braku planów co do zwolnień grupowych. Chcemy, by Grupa Lotos nadal była postrzegana jako dobry i stabilny pracodawca. Pokazaliśmy to w ubiegłym roku, kiedy wielu przedsiębiorców było zmuszonych do obniżenia wynagrodzeń czy redukcji etatów.Naszym zadaniem jest opracowanie - wspólnie z PKN Orlen i stroną społeczną - konkretnych gwarancji pracowniczych, realnie zabezpieczających wszystkich, którzy w rezultacie sfinalizowania tej transakcji opuszczą naszą grupę kapitałową.- Polska potrzebuje silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Chcielibyśmy, aby świadczyły o tym konkretne inwestycje, a nie tylko słowne deklaracje. Nie godzimy się na wykorzystywanie tej transakcji w grze politycznej. Czasem wydaje się, że medialne ataki na zarządy obu spółek mają jedynie na celu osłabienie polskiej gospodarki.Nasz kraj jest jednym z największych producentów wodoru. Grupa Lotos ma szansę rozwijać tę technologię we współpracy z Orlenem, który również dostrzega jak ważne jest wspieranie paliw nisko- i zeroemisyjnych.Gdańska rafineria, chociaż należy do najnowocześniejszych w Europie, nie może pozostawać jedynym filarem, na którym koncern będzie opierać swoje finanse. Ta transakcja to nie tylko szansa dla Lotosu, zyska na niej cała nasza gospodarka.- Adresatem tego pytania powinna być Rada Nadzorcza Grupy Lotos, gdyż to zgodnie z jej decyzją zasiadam w zarządzie gdańskiego koncernu już ponad 1,5 roku.Dobry menedżer to ten, który potrafi zbudować wokół siebie silny zespół specjalistów. Z takim wsparciem i dokonując przemyślanych decyzji jest on w stanie poradzić sobie na każdym froncie i realizować swoją misję. W moim przypadku jest to służba Polsce - poprzez wzmacnianie jej bezpieczeństwa energetycznego. Na razie, realizuję tę misję w Lotosie i tu widzę swoją przyszłość.