Burza wokół porozumienia Solidarności z Orlenem, Lotosem i PGNiG

Trwa burza wokół porozumienia Solidarności oraz zarządów PKN Orlen, Lotosu i PGNiG, dotyczącego gwarancji dla pracowników tych spółek w związku z prowadzonym procesem konsolidacji.

Forum Związków Zawodowych, jedna z trzech reprezentatywnych central związkowych, działających w tych paliwowo-gazowych spółkach, protestuje przeciwko zawieraniu porozumień tylko z jednym związkiem. "Takie postępowanie doprowadziło do polaryzacji i podziałów wśród pracowników spółek" - piszą związkowcy z FZZ.

Stanowczy protest FZZ

Protest Solidarności '80

Jak poinformowało WNP.PL biuro prasowe gdańskiego koncernu, porozumienie z NSZZ Solidarność odnosi się do obszaru ponadzakładowego, dlatego było negocjowane i podpisane z partnerem, który zgłosił taką inicjatywę.Wewnątrzzakładowy dialog społeczny, dotyczący spraw Grupy Lotos, prowadzony jest natomiast zgodnie z harmonogramem i zasadami ustalonymi przez partnerów społecznych. Na to samo uwagę zwracał w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć.- Nie jest to porozumienie zakładowe – zawarte przez organizacje związkowe działające na szczeblu zakładu. To dokument ponadzakładowy, stworzony pod patronatem MAP, obejmujący wszystkie trzy uczestniczące w fuzji podmioty, czyli PKN Orlen, Grupę Lotos i PGNiG. I jak w przypadku każdego procesu, także i tu znaleźli się jego zwolennicy i przeciwnicy naszej aktywności. Same zapisy tego dokumentu nie budzą jednak żadnych negatywnych emocji - podkreślał Krzysztof Nowicki. Wyjaśnienia te, że dokument ma charakter ponadzakładowy i został sygnowany tylko przez Solidarność (bo tylko ta centrala wyszła z taką propozycją) nie przekonały jednak Forum Związków Zawodowych. Do tej centrali należy część organizacji związkowych w ramach Grupy Lotos.Centrala ta wystosowała 20 grudnia 2021 r. pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz Tomasza Chróstnego, prezesa UOKiK, w którym wyraża stanowczy protest przeciwko zawartemu 14 grudnia porozumieniu z Solidarnością."Podpisanie porozumienia jest dla nas ogromnie negatywnym zaskoczeniem. Nikt - ani przedstawiciele spółek - pracodawców, ani przedstawiciele Ministra Aktywów Państwowych nie poinformowali organizacji przynależących do Forum o zamiarach prowadzenia rozmów ze stroną społeczną w zakresie objętym przedmiotowym porozumieniem. Nikt też nie poinformował organizacji przynależących do Forum Związków Zawodowych o terminie i formule spotkana, mającego za przedmiot prowadzenie rozmów w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych oraz praw i wolności związków zawodowych na okoliczność konsolidacji spółek paliwowo gazowych. Z niezrozumiałych dla nas przyczyn zarządy Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, Grupy Lotos oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Minister Aktywów Państwowych prowadziły rozmowy z przedstawicielami wyłącznie jednej centrali związkowej" - czytamy w piśmie podpisanym przez Dorotę Gardias, przewodniczącą FZZ.Autorzy pisma pytają w nim, w jaki sposób można prowadzić i legitymizować dialog społeczny bez reprezentacji całej strony społecznej? Na jakiej podstawie prawnej prowadzi się rozmowy wyłącznie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność", która nie ma żadnego mandatu do reprezentacji wszystkich pracowników ww. spółek?Jak akcentują, organizacje przynależące do pozostałych dwóch reprezentatywnych central związkowych (Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) skupiają więcej członków, aniżeli organizacje wchodzące w skład NSZZ „Solidarność"."Takie postępowanie doprowadziło do polaryzacji i podziałów wśród pracowników spółek będących stroną przedmiotowego, skandalicznego porozumienia. Należy w tym miejscu zadać pytanie o realne intencje interesariuszy porozumienia co do jego wpływu na przyszłe funkcjonowanie i osiąganie założonych celów w postaci zwiększenia zysków nowej spółki multienergetycznej" - czytamy w piśmie FZZ.Co więcej: związkowcy z FZZ przekonują, że obowiązujące przepisy - w szczególności przepisy Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy Kodeks pracy lub Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego - nie przewidują możliwości wyłączenia z procesów odnoszących się do dialogu społecznego pozostałych przedstawicieli strony społecznej. Nie pozwalają one także na zawarcie porozumień wyłącznie z wybranym arbitralnie związkiem zawodowym lub centralą związkową."Powyższe działania stanowią jaskrawy przykład pogwałcenia podstawowych praw i wolności związków zawodowych na skalę dotąd niespotykaną. (…) Biorąc powyższe oraz treść Par. 2 porozumienia pod uwagę, wnosimy o wskazanie podstawy prawnej zawartego porozumienia, albowiem nie może nią być wskazany w Par. 7 porozumienia art. 59 ust2 Konstytucji RP oraz art. 4 Konwencji MOP nr 98, W szczególności wnosimy o przedstawienie wyjaśnienia zawarcia przedmiotowego porozumienia w odniesieniu do treści przepisu art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych (w związku z treścią przepisu art. 23 (1) k.p.) oraz przepisów Działu Jedenastego Kodeksu Pracy" - czytamy w piśmie podpisanym przez Dorotę Gardias, przewodniczącą Forum Związków Zawodowych.Z takimi samymi zarzutami wobec porozumienia z Solidarnością wyszła Krajowa Komisja NSZZ Solidarność 80, która wystosowała odrębne pismo do wicepremiera Jacka Sasina.Jak przekonuje w nim, podpisanie tego dokumentu jest "niezgodne z art. 59 Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych - ponieważ w ramach konsultacji i wypracowania stosowanych zapisów zostały pominięte dwie Reprezentatywne Centrale Związkowe, tj.: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ)"."Mając na uwadze zasady równego traktowanie w zatrudnieniu wszystkich stron zainteresowanych pozytywnym zakończeniem Procesu Konsolidacji Spółek Paliwowo-Gazowych, uważamy, że został wykonany duży krok wstecz w dążeniu do osiągnięcia celu w postaci stworzenia "multienergetycznego potentata na rynku europejskim”.Pismo podpisane przez Marka Mnicha, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 80 trafiło również do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, prezes Lotosu Zofii Paryły oraz prezesa PGNiG Pawła Majewskiego.