Związkowcy z Lotosu piszą do ministra Sasina w sprawie fuzji z Orlenem

Działające w Grupie Lotos związki dopominają się o gwarancje dla pracowników gdańskiego koncernu, który wkrótce ma być przejęty przez PKN Orlen. Apelują do ministra aktywów państwowych, Jacka Sasina o włączenie się w rozmowy.

Apel do ministra

Serial o fuzji trwa...

Czytaj więcej: Daniel Obajtek o fuzjach: mówimy o rozwoju, nie ma planów grupowych zwolnień Dlatego teraz - po raz kolejny - 11 organizacji związkowych, działających w Grupie Lotos, zwróciło się z apelem do ministra Sasina o włączenie się do prowadzonych negocjacji w sprawie gwarancji dla pracowników.Ich zdaniem dotychczasowe postępowanie władz obu spółek "wskazuje na lekceważenie strony społecznej oraz reprezentowanych przez nią pracowników i przy skali przedsięwzięcia wygląda co najmniej niepoważnie" - czytamy w piśmie skierowanym do ministra Sasina.Bezpośredni udział przedstawiciela resortu aktywów państwowych zagwarantuje transparentność rozmów.Związkowcy podkreślają, że omawiane kwestie dotyczą całej załogi gdańskiego koncernu, czyli w sumie ponad 5 tysięcy pracowników. Dlatego oczekują pilnej odpowiedzi na swoje pismo oraz spotkania z ministrem Jackiem Sasinem.Orlen szacuje, że transakcja przejęcia Grupy Lotos jest już zrealizowana w 70 proc. Jej kluczowym elementem pozostają negocjacje z potencjalnymi partnerami do spełnienia wymogów Brukseli, wśród których jest m.in. sprzedaż udziałów w rafinerii czy prawie 80 proc. posiadanych przez Lotos stacji paliw. Na stole są także m.in. aktywa w obszarze magazynowania paliw czy asfaltowego biznesu.Jak podkreśla Daniel Obajtek, finał negocjacji w kwestii wystawionych na sprzedaż aktywów Lotosu jest blisko, ale płocki koncern nie zamierza się spieszyć.- Szukamy partnera, który da nam szansę na dalszy rozwój - mówił niedawno prezes PKN Orlen.Czytaj także: Orlen twardo negocjuje ws. aktywów Lotosu. "Parametr czasowy" nie jest najważniejszy Według ostatnich informacji Dziennika Gazety Prawnej, Orlen już złożył do KE wniosek o przedłużenie czasu na wyłonienie nabywców części aktywów Lotosu. Odpowiedź ma nadejść "na dniach".