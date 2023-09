Związkowcy z Orlenu chcą dodatkowej premii dla pracowników za rekordowe zyski

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Orlenie chcą wypłaty premii we wrześniu. Argumentują, że spółka dobrze zarabia i powinna podzielić się zyskami z pracownikami.

Pod wnioskiem do prezesa Orlenu Daniela Obajtka o wypłaty premii we wrześniu podpisały się: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, organizacja międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” i Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy.

Wahania rynkowe nie takie straszne, gorzej z portfelami pracowników

- Duże zyski są powodem do satysfakcji dla wszystkich pracowników, którzy poprzez swoje zaangażowanie w realizowane zadania, istotnie przyczyniają się do ich osiągania. To dzięki ich pracy na rzecz rozwoju Orlenu, spółka zachowuje stabilne funkcjonowanie, pomimo dynamicznej sytuacji gospodarczej, zarówno w Polsce jak i na rynkach światowych - napisali związkowcy.

W ich opinii, czas pokazał, że wahania rynkowe związane z konfliktem zbrojnym za naszymi wschodnimi granicami nie wpływają aż tak znacząco na kondycję finansową firmy, jednak mocno oddziałują na sytuację materialną pracowników.

- Cały czas zauważalny jest wzrost cen produktów pierwszej potrzeby, usług czy opłat za media. Potwierdzeniem tego faktu są prezentowane cyklicznie wskaźniki obrazujące poziom inflacji, która pomimo jej spadku wciąż jest bardzo odczuwalna dla budżetu rodzin. Już od dłuższego czasu przedstawiciele organizacji związkowych są dopytywani przez załogę o możliwość wypłaty przez pracodawcę dodatkowej premii, która byłaby wsparciem ich budżetów domowych - czytamy w piśmie.

Wniosek dotyczy premii dla pracowników Orlen i spółek należących do grupy.

Orlen w pierwszym półroczu z bardzo dużym zyskiem, ale...

W pierwszym półroczu 2023 r. Orlen wypracował 13,6 mld zł zysku wobec 6,5 mld zł rok wcześniej, czyli o 7,1 mld zł więcej rok do roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 184,9 mld zł. To o 81,6 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Trzeba jednak pamiętać, że porównywanie wyników z ubiegłym rokiem jest trudne, bo po przejęciu Lotosu i PGNiG Orlen to zupełnie inna firma, która działa na zupełnie innym poziomie operacyjnym niż jeszcze rok temu.