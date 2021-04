Zysk Grupy Orlen za 2020 r. wyniósł ponad 2,8 mld zł

Zysk netto Grupy Orlen za 2020 r. wyniósł ponad 2,8 mld zł wobec prawie 4,3 mld zł w 2019 r. – podał PKN Orlen w skonsolidowanym raporcie rocznym. Wcześniej, po czterech kwartałach 2020 r., spółka oznajmiła, że w tym czasie zysk Grupy wyniósł 3,4 mld zł. Zmiana oznacza, że wynik zrewidowano.

Prezes płockiego koncernu podkreślił, że "w minionym roku istotny wpływ na działalność całego sektora - w tym również PKN Orlen - miała kontynuacja trudnych warunków makroekonomicznych". "Mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym wydarzeniem, czyli pandemią COVID-19, której stawić czoła musiały przedsiębiorstwa na całym świecie" - oświadczył Obajtek. Jak ocenił prezes PKN Orlen, "w szczególności negatywne skutki pandemii odczuła branża rafineryjna, ze względu na znaczące ograniczenia mobilności zarówno osób, jak i towarów".

Obajtek wskazał, że pomimo negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego, związanego z pandemią COVID-19, przychody ze sprzedaży Grupy Orlen "uplasowały się na poziomie 86,2 mld zł". Szef płockiego koncernu zwrócił także uwagę, że "rekordowy zysk operacyjny w wysokości 3,9 mld zł wypracował segment detaliczny oraz obszar energetyki, uzyskując EBITDA LIFO w wysokości 3,4 mld zł".

Odnosząc się do najważniejszych wydarzeń 2020 r. związanych z PKN Orlen i Grupą Orlen, Obajtek zaznaczył, że podjęto tam działania koncentrujące się mocniej na rozwoju w kierunku koncernu multienergetycznego. Według niego, taki koncern jest przyszłością Grupy Orlen. Wspomniał przy tym, że w kwietniu 2020 r. do Grupy Orlen dołączyła Grupa Energa.

"W ubiegłym roku znacząco przybliżyliśmy się do procesu przejęcia Grupy Lotos. Procesu koniecznego z punktu widzenia przyszłości biznesowej obu firm, budowania ich wartości dla akcjonariuszy i bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślił w liście do akcjonariuszy prezes płockiego koncernu. Przypomniał, że PKN Orlen "po miesiącach trudnych negocjacji" uzyskał w lipcu 2020 r. zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie planowanej transakcji. "Jej finalizacja jest na ostatniej prostej" - dodał.

Obajtek oznajmił jednocześnie, że prowadzone są rozmowy z potencjalnymi partnerami, "wspólnie z którymi PKN Orlen spełni wynegocjowane z Komisją Europejską warunki zaradcze przy przejęciu Grupy Lotos".

Prezes PKN Orlen wspomniał, że w lipcu 2020 r. rozpoczęto też proces przejęcia Grupy PGNiG, a już w marcu tego roku Komisja Europejska zadecydowała by wniosek koncernu o zgodę na te transakcję rozpatrzył Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Przeniesienie kompetencji oceny transakcji do polskiej instytucji wynika z faktu, że planowana koncentracja nie wywrze istotnych skutków dla konkurencji poza Polską" - wyjaśnił Obajtek. Ocenił, że pozyskanie zgody na przejęcie PGNiG jest bardzo ważne w kontekście budowy silnego koncernu multienergetycznego, który będzie "znaczącym podmiotem konkurencyjnym" na rynku europejskim.

Szef płockiego koncernu nawiązał też do przejęcia Polska Press, podkreślając, że wpisało się ono w dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. "To biznesowa decyzja, która będzie się opłacać, ponieważ wydawnictwo to posiada nie tylko 20 tytułów prasowych, ale przede wszystkim witryny internetowe z ok. 17,5 mln użytkownikami, za pomocą których będziemy docierać do klientów oraz przeprowadzać badania, choćby w zakresie preferencji zakupowych" - oświadczył Obajtek.

W liście do akcjonariuszy prezes PKN Orlen wspomniał o realizowanych w 2020 r. w Grupie Orlen inwestycjach. "Stabilna, dobra kondycja finansowa PKN Orlen umożliwiła realizację wielu ważnych inwestycji rozwojowych, na które zgodnie z planem przeznaczyliśmy w zeszłym roku łącznie 9 mld zł" - wyliczył Obajtek. Zaznaczył, że w 2020 r. płocki koncern przygotował i ogłosił Strategię Grupy Orlen do 2030 r., która - jak wskazał - "pozwoli koncernowi dalej dynamicznie się rozwijać i osiągnąć pozycje lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej".