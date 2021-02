Zysk netto Lotos Oil w 2020 roku wzrósł o 86 proc.

W 2020 roku Lotos Oil zanotował 17 proc. wzrost sprzedaży i o 86 proc. lepszy wynik netto względem roku poprzedniego - podała spółka w komunikacie prasowym.

Jak przekonuje cytowany w komunikacie prasowym prezes zarządu Lotos Oil Adam Sekściński, kierowana przez niego spółka wykorzystała czas pandemii na zoptymalizowanie działalności i udoskonalenie swojej oferty.

"Lotos Oil od zawsze dostosowuje wszystkie swoje działania do mikro i makrootoczenia rynkowego. Rok 2020 był pod tym względem niezwykle wymagający z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zmieniające się trendy rynkowe" - ocenił Sekściński.

"Nadzwyczaj sprawnie jednak przegrupowaliśmy nasze siły i podjęliśmy wyzwanie upatrując w nim szansy na wzrosty sprzedażowe. Wzmożony wysiłek naszych zespołów: produkcyjnego, analitycznego, handlowego i marketingowego oraz ustawiczne dążenie do realizacji założonych celów sprawiły, że osiągnęliśmy doskonałe wyniki" - dodał.

Wyjaśnił, że w ubiegłym roku spółka zanotowała 17 proc. wzrost ilości sprzedaży w porównaniu do 2019 r. "Jeśli zaś spojrzeć na jej wynik operacyjny, to wzrósł on aż o 76 proc." - dodał.

"Grupa LOTOS cały czas optymalizuje swoją działalność. Sprzyja temu zarówno wysoka elastyczność zakładu, osiągnięta dzięki realizowanym konsekwentnie inwestycjom, jak i umiejętne korzystanie z pojawiających się okazji rynkowych. Dzięki temu w ubiegłym roku rafineria w Gdańsku przerabiała surowiec z zyskiem, wykorzystując niemalże maksymalnie swoje moce wytwórcze" - podkreśliła prezes Zarządu Grupy Lotos Zofia Paryła.

Zwróciła uwagę, że miniony rok był trudny dla całej gospodarki. "Dlatego tym bardziej na uwagę zasługuje mocna pozycja rynkowa naszej spółki olejowej. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Lotos Oil to efekt przemyślanych decyzji biznesowych oraz dużego zaangażowania sprawdzonej kadry specjalistów" - zaznaczyła.

W komunikacie poinformowano, że wyjątkowość sytuacji w 2020 roku pozwoliła dodatkowo udoskonalić wiele mechanizmów wewnątrz spółki, co usprawniło procesy na rozmaitych płaszczyznach funkcjonowania firmy. Jak podano, istotnym parametrem było podtrzymanie współpracy z siecią dystrybucyjną, co udało się zrealizować dzięki zrozumieniu potrzeb kontrahentów.

"Szybka reakcja Lotos Oil na obostrzenia pandemiczne, jak również dynamiczne i trafne decyzje, współpraca zespołów zadaniowych oraz ścisła kooperacja z dystrybutorami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, pozwoliły wpracować świetny wynik netto spółki" - powiedziała wiceprezes zarządu Lotos Oil Aleksandra Jankowska, cytowana w komunikacie prasowym.

Poinformowała, że w 2020 roku zysk netto spółki wzrósł o 86 proc. względem roku poprzedniego.

W komunikacie zapewniono, że spółka pomimo pandemii nie spowolniła produkcji w żadnym wymiarze i wykorzystuje obecny czas między innymi na dogłębną rewitalizację portfolio produktowego. "Na bieżąco trwa również intensywna współpraca z rynkiem zarówno B2B, jaki i B2C, tak by móc odpowiednio profilować ofertę spółki i trafnie reagować na potrzeby wszystkich klientów" - podkreślono.

Lotos Oil to spółka w 100 proc. zależna od Grupy Lotos, ma ponad 24-procentowy udział w rynku. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i dystrybucja środków smarnych: olejów samochodowych, przemysłowych i smarów, olejów bazowych, a także kosmetyków i chemii samochodowej.