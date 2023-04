Zyski paliwowego potentata wyraźnie maleją

Francuski koncern paliwowo-energetyczny TotalEnergies w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnął zysk netto na poziomie 6,5 miliarda dolarów, wobec 9 miliardów dolarów w analogicznym okresie rok wcześniej. Wszystko za sprawą niższych światowych cen gazu ziemnego i ropy naftowej.

TotalEnergies w komunikacie giełdowym podał, że według wstępnych szacunkowych danych skorygowany zysk netto w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł około 6,5 miliarda dolarów, wobec 9 miliardów dolarów w analogicznym okresie rok wcześniej. Oznacza to spadek o 27 procent.

Przy średniej cenie ropy Brent wynoszącej w tym okresie 81 dolarów za baryłkę, działalność poszukiwawczo-wydobywcza wygenerowała dochód netto 2,7 miliarda dolarów i przepływy pieniężne przekraczające 4,9 miliarda dolarów. Wydobycie ropy naftowej i gazu utrzymało się na podobnym poziomie dzięki uruchomieniu produkcji gazu z nowego bloku w Omanie oraz nabyciu 20 procent udziałów w polach naftowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Segment gazu skroplonego LNG osiągnął zysk około 2,1 miliarda dolarów. Inne działy, w tym produkcja energii elektrycznej, przerób odpadów, biogazownie oraz detaliczna i hurtowa sprzedaż paliw dołożyły do kwartalnych wyników około 1,7 miliarda dolarów.

Rada dyrektorów koncernu potwierdziła podwyższenie o 7,25 procent pierwszej zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok do 0,74 eurocenta na akcję, która zostanie wypłacona po przedstawieniu audytowanych wyników. Podtrzymana została także wcześniejsza decyzja o przeprowadzeniu do końca pierwszego półrocza skupu akcji do 2 miliardów dolarów.