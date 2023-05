Zyski Saudi Aramco skurczyły się o niemal jedną piątą

Zyski grupy naftowej Saudi Aramco zmalały o prawie jedną piątą w pierwszym kwartale 2023 roku, co było efektem spadku cen ropy.

W pierwszym kwartale 2023 roku saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco odnotował 31,9 mld dolarów dochodu netto, a więc o 19 proc. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Wcześniej zapowiedział, że wypłaci 19,5 mld dolarów dywidendy w następnym kwartale. Saudi Aramco osiągnęło rekordowe zyski w wysokości 161 miliardów dolarów w 2022 roku i zwiększyło kwartalną wypłatę dla akcjonariuszy do prawie 20 miliardów dolarów, ponieważ ceny ropy wzrosły po inwazji Rosji na Ukrainę.

Firma twierdzi, że pomimo spadku cen ropy jej pozycja nie jest zagrożona.

- Globalne ceny ropy naftowej spadły w pierwszym kwartale 2023 r. głównie w wyniku wydarzeń makroekonomicznych przyczyniających się do zmienności na rynkach. Aramco jest dobrze przygotowane do tego, by przeciwstawiać się wahaniom cen towarów dzięki taniej produkcji w upstreamie i strategicznie zintegrowanych operacjach w downstreamie - poinformował saudyjski koncern.