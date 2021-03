Prezydent: Firmy w Polsce mogą się rozwijać dzięki oddanym pracownikom

W Polsce firmy mogą się dobrze rozwijać, jeżeli są mądrzy, inteligentni ludzie, pracownicy oddani firmie. Jeżeli jest wola budowania tutaj na miejscu swojej pomyślności poprzez pracowitość, inteligencję, wiedzę i doświadczenie - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Rozwój DEFRO to przykład, że w Polsce firmy mogą się dobrze rozwijać, jeżeli są mądrzy, inteligentni ludzie, jeżeli są pracownicy oddani firmie, jeżeli jest wola budowania tutaj na miejscu swojej pomyślności poprzez pracowitość, inteligencję oraz zdobywaną wiedzę i doświadczenie - powiedział prezydent.

Liczę na to, że z upływem czasu we wszystkich miejscach, gdzie potrzebne jest ogrzewanie, tam gdzie ludzie we własnym zakresie zapewniają sobie ciepło, to właśnie takie źródła ciepła, które są najbardziej ekologiczne będą wykorzystywane - podkreślił.

Zaznaczył, że ochrona powietrza, klimatu, odnawialne źródła energii, to jest w tej chwili fundament przyszłego rozwoju Rzeczypospolitej.

Andrzej Duda podczas wizyty w siedzibie firmy DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej (woj. świętokrzyskie) zwracał uwagę, że ta firma w swoim laboratorium badawczo-rozwojowym cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają sprzyjać ochronie powietrza i klimatu, czyli minimalizować emisję pyłów oraz dwutlenku węgla.

Przypomniał, że DEFRO to założona w 1973 r. firma rodzinna, która w 1993 r., a późnej w 2000 r. przeszła "poważną zmianę rynkową". "Dzisiaj jest ogromnym przedsiębiorstwem. Z małego zakładu ślusarskiego, w którym produkowane były bardzo różne urządzenia dla branży budowlanej, dla rolników, dzisiaj jest skupiona na produkcji ciepła, wchodząc w coraz to nowocześniejsze segmenty rynku" - zaznaczył prezydent.

Dodał, że spółka należy do stowarzyszenia polskich producentów urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. "To nasze wyzwanie na przyszłość, także w aspekcie ochrony klimatu i cieszę się, że państwo tę produkcję u nas realizujecie" - powiedział Andrzej Duda.

"Właśnie z uwzględnieniem tych wszystkich wymogów klimatycznych, które stawia przed nami Unia Europejska, które stawia przed nami także i świat. To przecież u nas odbywała się w 2018 roku światowa konferencja klimatyczna COP24. My byliśmy jej gospodarzami i to my przygotowaliśmy do wdrożenia reguły paryskie" - mówił Andrzej Duda.

Firma DEFRO jest jednym z wiodących producentów urządzeń grzewczych w kraju i Europie. Zakład jest producentem m.in. kotłów c.o. na biomasę, wkładów kominkowych i piecyków pelletowych. Przedsiębiorstwo zatrudnia prawie 600 pracowników oraz posiada sieć ponad 1000 punktów handlowych na terenie kraju i za granicą. DEFRO jest także uczestnikiem Polskiej Wystawy Gospodarczej, którą zainicjował Prezydent RP.