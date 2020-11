Służba cywilna musi być neutralna politycznie. Kontrowersyjny projekt w Sejmie

Komisja administracji i spraw wewnętrznych na środowym posiedzeniu (18 listopada) wniosła o odrzucenie rządowego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Wcześniej swoje uwagi do projektu zgłosiło Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej obawiając się, że nadanie premierowi nowych uprawnień doprowadzi do stworzenia konkurencyjnego do służby cywilnej korpusu urzędniczego.

17 listopada do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

Podczas pierwszego czytania w komisji projekt nie znalazł poparcia. Za odrzuceniem wniosku komisji zagłosowało 231 posłów, 212 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Teraz projekt noweli ponownie trafi do komisji.

Brak jednolitej pragmatyki urzędniczej może w rezultacie skutkować degradacją służby cywilnej - czytamy w stanowisku Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Sejm na posiedzeniu 18 listopada skierował powyższy projekt do Komisji Administracji i Publicznej, a ta, po zapoznaniu się z projektem, wnosi o jego odrzucenie.

Przedstawiając sprawozdanie komisji poseł KO Konrad Frysztak mówił podczas debaty w Sejmie, że komisja "nie zgadza się, by podsekretarze stanu w dobie kryzysu zarabiali blisko 22 tys. zł". Polityk wskazywał, że nowelizacja znosi dotychczasowy limit zatrudnienia w Radzie Legislacyjnej 20 osób, zaś wynagrodzenie osób pracujących w radzie będzie sześciokrotnością kwoty bazowej. "Ten rząd, który formalnie zmniejszacie, chcecie tak naprawdę gdzieś upchnąć, chcecie ludziom dać zarobić" - mówił.

Poseł PiS Piotr Kaleta oświadczył, że klub PiS podtrzymuje swoją pozytywną opinię o projekcie nowelizacji. Jak mówił, projekt ten ma usprawnić funkcjonowanie rządu. Polityk zapowiedział złożenie do projektu poprawek o charakterze legislacyjnym.

Poseł KO Tomasz Szymański zwracał uwagę, że projekt noweli ustawy o działach zakładający zmiany kilkudziesięciu ustaw trafia do Sejmu dzień przed rozpoczęciem nad nim prac. Zarzucił też szefowi KPRM, który przedstawiał projekt w Sejmie, ukrywanie najważniejszych zmian. "Nic nie powiedział, że wy znowu chcecie wyprowadzić kupę kasy obywateli. Najważniejsze są dla was są stołki i zarobki" - mówił.

Zdaniem posła Lewicy Jana Szopińskiego nad projektem ustawy powinny być przeprowadzone prace merytoryczne nie tylko w komisji administracji, ponieważ wprowadza on "rewolucyjne zmiany" w wielu przepisach. Jedna z nich - mówił - dotyczy nadzoru nad działem sportu.

Nowelizacja ustawy o działach jest wynikiem reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów.

- Proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiążą się wyzwania wywołane wirusem SARS-CoV-2. Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej – czytamy w uzasadnieniu.

Nowela przewiduje między innymi wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Mają sporo uwag

To co jednak wzbudziło kontrowersje jest usunięcie przepisu art. 4 projektu ustawy, który wprowadza zmianę do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) polegającą na dodaniu po art. 2 art. 2a, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, komórki organizacyjne w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy.