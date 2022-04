Emmanuel Macrona prezydentem Francji. Kampania zakończona - czas na działania

Prezydent Emmanuel Macron wygrał niedzielne wybory prezydenckie we Francji z wynikiem 58,54 proc. Na liderkę Zjednoczenia Narodowego zagłosowało 41,46 proc. – podało ministerstwo spraw wewnętrznych.

Absencja wyborcza wyniosła 28,01 proc., co oznacza, że 13,6 mln Francuzów zarejestrowanych na listach wyborczych nie głosowało w tę niedzielę, i jest to najwyższa absencja od 1969 roku. Nieco ponad dwa miliony osób poszło do urn, ale wrzuciło pustą kartę do głosowania ( 4,57 proc.).

W wyborach prezydenckich 2017 r. Macron uzyskał 66,1 proc. głosów, a Le Pen 33,9 proc.

Triumf czy tylko zwycięstwo Macrona?

"Zwycięstwo prezydenta Macrona we francuskich wyborach jest osobistym triumfem człowieka, który podczas swojej pierwszej kadencji mierzył się z szerokim sprzeciwem wobec swoich reform i stylu rządzenia, który do ostatniej chwili zwlekał z rozpoczęciem kampanii i który musiał stawić czoła populistycznej kandydatce zdolnej zmobilizować rozczarowanie wyborców i nastroje antyimigranckie. Przeciwstawił się niechęci francuskich wyborców do przyznawania prezydentowi drugiej kadencji i został pierwszym, który uzyskał reelekcję od czasu Jacques'a Chiraca w 2002 r." - pisze w komentarzu redakcyjnym "The Times".

Dodaje, że Europa, NATO i francuski establishment odetchnęły z ulgą, bo zwycięstwo Marine Le Pen miałoby katastrofalne skutki dla zgodnych wysiłków zachodniego sojuszu, by okazać solidarność w obliczu agresji prezydenta Rosji Władimira Putina.

Inaczej wynik wyborów ocenia "The Daily Telegraph", który nawet swój komentarz redakcyjny zatytułował "Wygrana, ale nie triumf Emmanuela Macrona". Wskazuje, że podobnie jak to było w przypadku poprzednika, Macron miał to szczęście, że mierzył się z kandydatem populistycznej prawicy, a francuscy wyborcy nie byli skłonni rozważyć wprowadzenie do Pałacu Elizejskiego tak dzielącej społeczeństwo postaci.

"Pomimo wysiłków Le Pen, by zrzucić z siebie toksyczne dziedzictwo, jakie pozostawił jej ojciec, wydaje się, że wystarczająca liczba wyborców lewicy opowiedziała się za Macronem - podobnie jak w 2017 r., gdy stworzył on swój własny ruch polityczny - aby zdobył on prezydenturę. Sondaże exit polls sugerują jednak, że nie osiągnął on tak dobrego wyniku jak wtedy, a jego kadencja nieuchronnie odbiła się na jego popularności. Wiarygodny kandydat z centroprawicy lub lewicy mógłby go pokonać, ale tradycyjne partie zostały rozbite na kawałki i nie były w stanie podjąć wyzwania" - zauważa gazeta.

Z kolei "The Guardian" w swojej analizie wskazuje, że Macron bardzo późno uświadomił sobie, iż sama racjonalność nie wystarczy do zwycięstwa i dopiero w ostatnich dwóch tygodniach próbował być bliżej wyborców, bezpośrednio odpowiadając na ich bolączki i apelując o jedność kraju. Wygrał, ale teraz musi uzdrowić poczucie niesprawiedliwości "rozbitego" społeczeństwa, pisze gazeta, przywołując dane mówiące, że w pierwszej turze na kandydatów antysystemowych głosowało 61 proc. wyborców. "Ten gniew będzie z pewnością jednym z głównych wyzwań podczas następnej pięcioletniej kadencji prezydenckiej" - podkreśla.

Po kampanii wyborczej czas przejść do działań

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller pytany w programie Tłit Wirtualnej Polski o to, czy jest zadowolony z wyników wyborów we Francji, powiedział, że wyniki są takie, jak zdecydował naród francuski.

"Trudno się nam odnosić do tych wyników. Mam tylko nadzieję, że Emmanuel Macron po tych wyborach faktycznie podejmie dalsze działania dotyczące kwestii sankcyjnych wobec Rosji. Kampania wyborcza zakończona więc myślę, że warto przejść do działań, które będą dobre dla Europy" - powiedział.

Odnosząc się do przyszłej współpracy pomiędzy Macronem a premierem Mateuszem Morawieckim, Müller odpowiedział, że panowie znają się ponad cztery lata i współpracują ze sobą na polu Rady Europejskiej. "Wiem, że te ostatnie tygodnie nie są najłatwiejsze w ogóle dla Europy, bo napięcia dotyczące sankcji - bo przecież o sankcje się rozbiło w gruncie rzeczy i rozmowy z Władimirem Putinem - to są tematy, które budzą emocję, ale myślę, że to nie zaszkodzi naszym relacjom" - ocenił Müller.

Dodał, że trzeba otwarcie mówić, jakie każda strona ma oczekiwania. "Trudno chować głowę w piasek w tak trudnej sytuacji jak teraz" - powiedział rzecznik rządu.

Pytany o to, czy żałuje, że partia Janeza Janszy przegrała wybory w Słowenii zaznaczył, że Jansza przez ostatnie tygodnie "pokazywał, w jaki sposób należy się zachowywać w kontekście konfliktu, który wywołała Rosja". "W tym sensie uważam, że tracimy partnera, który spełniał bardzo dobrze rolę dotyczącą pressingu na Rosję, czy na kraje europejskie w zakresie sankcji, w zakresie wspólnych działań, ale zobaczymy jak się będzie układał rząd. Trudno powiedzieć w tej chwili jak się będzie układała koalicja, a z nowymi władzami też oczywiście będziemy współpracować" - mówił.