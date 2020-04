Gowin o kryzysie: Nie opuszczam resortu. Już głosowaliśmy inaczej

Od popołudnia trwają spekulacje, czy to ostatnie godziny rządu Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin ze swoim Porozumieniem zapowiedział, że nie poprze „wyborów kopertowych” w maju. Jarosław Kaczyński miał postawić ultimatum: albo "gowinowcy" poprą pomysł PiSu, albo wicepremier i jego ministrowie zostaną wyrzuceni z rządu. Specjalnie dla WNP.PL Jarosław Gowin komentuje obecny kryzys polityczny.

Rozmowy między mną, a prezesem Kaczyńskim to nie jest temat, który należałoby czynić przedmiotem publicznych dywagacji - mówi w „Rządowej ławie” Jarosław Gowin. Podkreśla jednak, że się nie ugnie.

Czy Porozumienie będzie popierało rząd, jeśli ich ministrowie będą musieli opuścić ławy rządowe? O to także pytamy wicepremiera.

Wicepremier zapowiada specjalne wsparcie dla branży budowlanej i IT. Będą cięcia w administracji publicznej.

- Nie mam nic do powiedzenia na temat ultimatum, o którym jest teraz tak głośno. Rozmowy między mną, a prezesem Kaczyńskim, to nie jest temat, który należałoby czynić przedmiotem publicznych dywagacji. Moje stanowisko w sprawie wyborów jest jednoznaczne - wybory nie mogą się odbyć w terminie, który zagrażałby życiu i zdrowiu uczestniczących w nim Polaków - podkreśla na samym początku rozmowy wicepremier Jarosław Gowin.

Jak dodaje - najważniejsze dla wszystkich ministrów rządu - zarówno tych z PiS, z Porozumienia i Solidarnej Polski – jest teraz walka z kryzysem wywołanym przez koronawirusa.

- I ja i pani minister Jadwiga Emilewicz (oboje z Porozumienia - red.) i jestem przekonany, że wszyscy pozostali ministrowie dzisiaj nie zajmują się kwestią wyborów prezydenckich. To temat trzeciorzędny. Pierwszorzędny to walka z epidemią - dodaje Gowin.

To tylko kolejny kryzys zaufania?

W „Rządowej ławie” wicepremier podkreśla, że to nie pierwszy raz, kiedy wewnątrz koalicji dochodzi do starć.

- Słyszę o jakimś kryzysie, ale tylko słyszę. Nie bardzo mam czas by sprawdzać co się o nas teraz pisze. Dzisiaj rząd, więc i ja, ma tak naprawdę dwa zadania, na których musi się skupić. Po pierwsze: walce o zdrowie i życie Polaków. Po drugie: walkę o miejsca pracy i polskie firmy - mówi wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.

O wspieraniu PiS już po ewentualnym wyjściu z rządu na razie nie chce mówić.

- To są spekulacje, które wykraczają poza horyzont tego, czym się teraz zajmuję. Zdarzało się, że - w poprzedniej kadencji, a w tej chyba jeszcze nie - głosowaliśmy inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość. To nie musi wcale prowadzić do kryzysu rządowego.

Tarcza nie mogła pomóc wszystkim. Kolejnej jednak nie będzie

Jarosław Gowin komentuje też mechanizmy zaproponowane w niedawno przyjętym Pakiecie ustaw antykryzysowych. Pomóc nie udało się wszystkim, a stopa bezrobocia na pewno podskoczy.

- Wierzę, że dzięki tym rozwiązaniom stosunkowo szybko ci sami przedsiębiorcy, którzy dzisiaj zwalniają pracowników, zaczną ich na nowo zatrudniać - podkreśla wicepremier.

Czy będzie kolejna tarcza?

- Moim zdaniem polskiego budżetu nie stać na kolejną, tak wielką tarczę wartą kilkaset miliardów złotych. Teraz potrzebne jest wpompowanie w gospodarkę zastrzyku zamówień publicznych. One powinny trafić w pierwszej kolejności do dwóch sfer: budownictwo i branża IT - tłumaczy Gowin.

Cięcia w budżetówce

Na koniec „Rządowej ławy” Jarosław Gowin mówi o planach ograniczenia zatrudnienia i cięć wynagrodzeń w sferze publicznej.

- Na pewno administracja państwowa nie uniknie bolesnych decyzji dotyczących poziomu wynagrodzeń albo ewentualnych zwolnień. Możliwe jest również jedno i drugie. Na decyzje musimy jednak poczekać jeszcze parę dni - mówi wicepremier i minister nauki.