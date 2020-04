Gowin proponuje wydłużenie kadencji prezydenta Dudy do 7 lat

Wybory prezydenckie za dwa lata, a co się z tym wiąże, przedłużenie kadencji obecnego prezydenta Andrzeja Dudy do siedmiu lat - to propozycja szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, posłowie Gowina sondują w tej sprawie opozycję oraz PiS.

Prezes Porozumienia nie zgadza się bowiem z najnowszym pomysłem PiS przeprowadzenia 10 maja wyborów prezydenckich korespondencyjnie.

Po ultimatum prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Jarosława Gowina: albo poprze wybory kopertowe 10 maja albo jego ministrowie pożegnają się z rządem - w nocy prezes Porozumienia przedstawił Jarosławowi Kaczyńskiemu ostateczną propozycję w sprawie terminu wyborów prezydenckich.

RMF FM dowiedział się nieoficjalnie, że negocjacje trwały do późnych godzin nocnych, a Jarosław Gowin przedstawił swoją propozycję Jarosławowi Kaczyńskiemu, przy czym ponownie powtórzył, że nie poprze wyborów prezydenckich w zaplanowanym terminie 10 maja.

Jak wskazało RMF FM, chodzi o zmianę konstytucji i wydłużenie kadencji prezydenta do siedmiu lat.

Prezes PiS miał usłyszeć, że maj jest wykluczony, albo propozycja zostanie przyjęta, albo też będzie koniec koalicji Gowina z PiS-em.

Oficjalnie tę propozycję Jarosław Gowin ma przedstawić około południa w Sejmie. Władze partii rządzącej rozważają tę propozycję. Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji. Przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy wymagałoby zmiany konstytucji.

Jarosław Kaczyński i rzecznik rządu powtarzają, że wybory 10 maja są możliwe.

W dyskusjach między PiS a Porozumieniem miała się pojawić również propozycja wprowadzenia na krótko jednego ze stanów nadzwyczajnych i wybory prezydenckie w sierpniu. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona.