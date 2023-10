Poseł KO zapowiada likwidację 16 instytucji powołanych przez PiS

Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, zapowiedział, że opozycja po przejęciu władzy zlikwiduje 16 instytucji powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość. To m. in. Fundusz Patriotyczny Roberta Bąkiewicza.

Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, który zdobył mandat również do Sejmu kolejnej kadencji, zapowiedział, że wśród priorytetów nowego rządu będzie: rozliczenie rządów PiS, odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy oraz przywrócenie praworządności.

Jak podkreślał poseł Koalicji Obywatelskiejm rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości powinno rozpocząć się od likwidacji instytucji, które stworzył PiS.

- To natychmiastowe rozwiązanie 16 instytucji, takich jak np. Fundusz Patriotyczny, który karmił Roberta Bąkiewicza. To Polska Fundacja Narodowa, która zajmowała się przepompowaniem środków ze spółek Skarbu Państwa do ludzi PiS. To również te wszystkie instytuty, w które stały się przechowalnią darmozjadów - wyliczał poseł.



W kwestii praworządności, która łączy się z otrzymaniem pieniędzy z KPO, nowy rząd zacznie działania od uporządkowania spraw w Trybunale Konstytucyjnym.

W przypadku sędziów dublerów sprawa jest prosta. Wystarczy uchwała nowego Sejmu stwierdzająca nieważność uchwały poprzedniego Sejmu powołującego trzech sędziów dublerów, w tym Mariusza Muszyńskiego, który teraz uznaje się za prezesa TK - mówił Szczerba. Przypomniał też, że już w grudniu odchodzą pierwsi sędziowie powołani przez PiS, w tym Julia Przyłębska zaznaczył polityk Koalicji Obywatelskiej.

Ponadto, Michał Szczerba zaznaczył, że istnieje potrzeba powrotu do wszystkich spraw umorzonych przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry. Jednocześnie, polityk opozycji zaznaczył, że te działania będą prowadzone przez niezależnych śledczych.