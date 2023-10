Wyniki wyborów 2023. Wygrywa PiS, Konfederacja ledwo nad progiem

PiS - 36,8 procent, KO - 31,6 procent, Trzecia Droga - 13 procent. Znamy już wyniki exit poll w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Próg wyborczy 5 procent przekroczyły jeszcze Lewica - 8,6 oraz Konfederacja - 6,2.

Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali poparcie na poziomie - 2,4.

Frekwencja w wyborach wyniosła 72,9 procent.

W przeliczeniu na mandaty w Sejmie, według IPSOS, sytuacja wygląda następująco: Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska - 163, Trzecia Droga - 55, Lewica - 30 , Konfederacja - 12.

Jarosław Kaczyński mówi o kontynuacji, Donald Tusk o przejęciu władzy

- Nie pozwolimy, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, ze względu na jego doświadczenia" - powiedział prezes PiS. Czyli, jak wyjaśnił, "niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie".

- To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy - zadeklarował Jarosław Kaczyński.

- Uczynimy także wszystko co możliwe, aby nasz program mimo koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany i to nie jest w tej chwili droga zamknięta - dodał.

- Przed nami dni walki, dni różnego rodzaju napięć, ale finał w postaci kontynuacji naszego programu, będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski zwycięstwem - podkreślił Kaczyński.

Przekonanie, że to opozycja przejmie władze wyraził natomiast Donald Tusk.

- Jestem dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi - stwierdził lider KO. - Ja wiem, że nasze marzenia były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, że jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem i nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca - powiedział. - Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy - dodał.

Referendum będzie nieważne. Frekwencja nie przekroczyła 50 procent

Z kolei w referendum frekwencja wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący - wynika z sondażu Ipsos.

Na pytanie: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?" 97,5 proc. odpowiedziało "nie", a 2,5 proc. - "tak".

Na kolejne pytanie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?" 96 proc. odpowiedziało "nie", a 4 proc. - "tak".

Na pytanie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" 97,8 proc. odpowiedziało "nie", a 2,2 proc. - "tak".

Na ostatnie pytanie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" 98,6 proc. odpowiedziało "nie", a 1,4 proc. - "tak".