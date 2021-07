1,3 mld zł nowych inwestycji w katowickiej Strefie

34 nowe projekty inwestycyjne o łącznej wartości ok. 1,3 mld zł pozyskała w pierwszym półroczu 2021 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Inwestorzy zadeklarowali stworzenie ok. 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ok. 3,7 tys. istniejących.

W porównywalnym okresie rok wcześniej nowych projektów było 24 o łącznej wartości ponad 865 mln zł.

Cały ub. rok strefa zamknęła rekordowym wynikiem 57 nowych projektów, wartych w sumie ok. 5 mld zł.

W tym roku KSSE spodziewa się podobnej liczby projektów, jednak o mniejszej łącznej wartości.

"Przewidujemy, że powinniśmy wydać decyzje o wsparciu w podobnej liczbie jak w roku 2020, z tym jednak, że całościowo wartość inwestycji może być niższa. Badając napływ inwestycji w 2021, możemy podkreślić, że znaczna część nowych projektów to inwestycje firm polskich, z sektora MŚP" - powiedział prezes KSSE Janusz Michałek, cytowany w piątkowym komunikacie prasowym Strefy.



Zdaniem Michałka tegoroczne wyniki KSSE dowodzą, że obowiązujące od trzech lat przepisy wprowadzające Polską Strefę Inwestycji spełniają swoje podstawowe założenia i przyczyniają się do wzrostu inwestycji prywatnych, zachęcając do realizacji nowych przedsięwzięć.

Po rekordowym dla Strefy ubiegłym roku, w 2021 r. przedstawiciele KSSE byli ostrożni w prognozach. "Rekordowy 2020 r. skłaniał nas raczej do ostrożnej oceny, że powtórzenie tego osiągnięcia w roku 2021 r. nie będzie możliwe. Przede wszystkim z uwagi na przewidywany spadek gotowości do inwestycji wynikający z niepewności wywołanej stanem pandemii" - przypomniał prezes Michałek, wyrażając przy tym zadowolenie z wyników osiągniętych w pierwszym półroczu.

Przedstawiciele KSSE podkreślają, że z oferty Strefy korzystają również przedsiębiorcy, którzy nie uzyskują decyzji o wsparciu inwestycji, choć deklarują zatrudnienie i wydatki inwestycyjne na obszarze KSSE. "Uwzględniając tego typu projekty, ogólna wartość pozyskanych inwestycji do końca czerwca 2021 wyniosła ponad 4,5 mld zł" - poinformowała w piątek KSSE.

71 proc. wszystkich tegorocznych projektów to warte w sumie ok. 455 mln zł przedsięwzięcia polskich firm, które stworzą łącznie 433 miejsca pracy i utrzymają ponad 1,1 tys. istniejących. Ponad jedna trzecia inwestorów reprezentuje polski kapitał. Pozostałe projekty zrealizują przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim, włoskim, szwajcarskim, amerykańskim, portugalskim i maltańskim.

62 proc. pozyskanych w tym roku przez KSSE przedsięwzięć to projekty mikro, małych i średnich firm. Wśród inwestycji dominują projekty z branży motoryzacyjnej (26 proc.), metalowej (12 proc.), spożywczej (11 proc.), a także budowlanej (9 proc.) oraz przemysłu maszynowego, recyklingu i IT (po 6 proc.).

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Działa tu blisko 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz sto kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy. Rok wcześniej pozyskano 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Dzięki nowym projektom pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy będzie utrzymanych. Ponad 80 proc. pozyskanych w zeszłym roku przez KSSE projektów, o łącznej wartości ponad 3,6 mld zł, zrealizują polskie firmy, tworząc 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymując 2,6 tys. istniejących.

