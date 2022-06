7 mld zł na podwyżki płac w służbie zdrowia

7 mld zł na pół roku, od 1 lipca, zostanie przeznaczone na podwyżki pensji w niektórych zawodach związanych ze służbą zdrowia – powiedział we wtorek w Radiu Wrocław prezes NFZ Filip Nowak.

Nowak w wywiadzie dla Polskiego Radia Wrocław przypomniał, że od 1 lipca wzrośnie minimalne wynagrodzenie w niektórych zawodach związanych z ochroną zdrowia.

- Jest to konsekwencja porozumień i rozmów, które miały miejsce w zeszłym roku, w zespole trójstronnym, czyli pracodawcy, Ministerstwo Zdrowia i pracownicy. No i oczywiście zgodnie z ustaleniami z zeszłego roku konsekwentnie złożono odpowiedni projekt ustawy, ta ustawa jest na ukończeniu jej procedowania i od 1 lipca najniżej zarabiający w poszczególnych grupach zawodowych, bo to nie tylko lekarze, ale i pielęgniarki, ratownicy, fizjoterapeuci mogą liczyć na podniesienie minimalnego wynagrodzenia - powiedział prezes NFZ.

Dodał, że w sumie na podwyżki zostanie przeznaczonych 7 mld zł na pół roku - od 1 lipca do końca tego roku.

- To będzie między 17 a 41 proc. minimalnego wynagrodzenia, które było w pewnych grupach zawodowych. Różnie to się kształtuje oczywiście u lekarzy, różnie u pielęgniarek, ale to będą na pewno odczuwalne kwoty, nawet powyżej tysiąca złotych - mówił.

Nowak wskazał, że podwyżki pensji obejmą m.in. ratowników medycznych, magistrów pielęgniarstwa czy pielęgniarki ze średnim wykształceniem.

- Generalnie wymienionych jest szereg grup zawodowych z systemu ochrony zdrowia, które zostaną objęte podwyżką. Przypomnę, mówimy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym - mówił.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl