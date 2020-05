8,74 mld zł z Tarczy antykryzysowej już przyznano przedsiębiorcom

Wartość pomocy przyznanej z Tarczy Antykryzysowej wynosi już 8,74 mld zł - poinformował w na Twitterze resort rozwoju.

Jak dodano, jest to stan na czwartek, 14 maja.



Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.