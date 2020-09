87,4 mld euro wsparcia dla krajów UE na walkę z bezrobociem

Kraje Unii Europejskiej w ramach Rady UE zatwierdziły w piątek unijną pomoc finansową dla 16 spośród nich w formie pożyczek w wysokości 87,4 mld euro w ramach SURE, unijnego instrumentu mającego zmniejszać zagrożenie bezrobociem podczas kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Dzięki temu wsparciu łatwiej będzie państwom członkowskim pokryć znacznie zwiększone wydatki publiczne, poniesione od 1 lutego 2020 r. w związku z wprowadzeniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków dla pracowników, w tym dla osób samozatrudnionych.

SURE to jedno z trzech zabezpieczeń o wartości do 540 mld euro na rzecz ochrony pracowników, firm i państw członkowskich. Zabezpieczenia te zostały uzgodnione przez Eurogrupę 9 kwietnia 2020 r., a następnie zatwierdzone przez unijnych przywódców.

Polska w ramach SURE otrzyma 11,2 mld euro wsparcia.