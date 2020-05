Administracja publiczna wciąż niegotowa na PPP

Czasochłonność przygotowania projektu, różne podejście podmiotu prywatnego i publicznego do prawa, a wreszcie uprzedzenia tego drugiego - to zdaniem specjalistów oraz samorządowców główne przeszkody w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Tymczasem to właśnie formuła PPP jest wskazywana jako recepta na utrzymanie poziomu zamówień publicznych, szczególnie w kontekście zapowiadanego obniżenia finansowania z UE oraz kryzysu spowodowanego koronawirusem.