Airbus Helicopters otworzył w Polsce centrum testowe

W Strykowie (woj. łódzkie) w czwartek oficjalnie otwarto Centrum Testów Airbus Helicopters. - Ośrodek, współpracując ściśle z Politechniką Łódzką, odegrał kluczową rolę w niektórych naszych projektach - powiedział prezes Airbus Helicopters Bruno Even.

Uroczystości otwarcia Centrum Testowego Airbus Helicopters w Strykowie połączono z prezentacją nowoczesnych urządzeń do badań lotniczych. - Biuro projektowe z ośrodkiem w Strykowie, współpracując ściśle z Politechniką Łódzką, odegrały kluczową rolę w niektórych naszych projektach - powiedział prezes koncernu Airbus Helicopters Bruno Even.

Dyrektor Biura AH w Łodzi Renata Graczyk zapewniła, że rozwój ośrodka testów to także rozwój całej firmy. - Zatrudniamy 97 wysokiej klasy polskich specjalistów branży lotniczej, którzy pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami w lotnictwie - zaznaczyła Graczyk.

Airbus Helicopters (do 2013 r. Eurocopter) powstało 29 lat temu z połączenia francuskiej firmy Aérospatiale i niemieckiego koncernu DASA. To międzynarodowe przedsiębiorstwo lotnicze produkujące i serwisujące nowoczesne śmigłowce różnych konstrukcji. Maszyny AH przeznaczone są do rozmaitych celów od miejskiego transportu osobowego, poprzez śmigłowce ratownicze, medyczne, dla służb mundurowych i dla armii do współpracy w przemyśle kosmicznym.

CT AH w Strykowie będzie badać m.in wytrzymałość materiałów w kluczowych w częściach konstrukcji śmigłowców. Nowe Centrum Testów będzie opracowywało rozwiązania techniczne maszyn pionowego startu i lądowania, napędów hybrydowych i elektrycznych. Przy użyciu m.in stanowisk do badania przekładni głównej oraz wirników sprawdzane będą rozwiązania związane z tzw. miejską mobilnością powietrzną.

Biuro projektowe AH w Łodzi działa od 2015 r. Zatrudnia 115 osób , które już od dwóch lat pracują nad rozwojem ośrodka badawczego w Strykowie. W nowym Centrum Testów Airbus Helicopters do 2025 r. ma być zatrudnionych 150 osób. W sumie koncern zatrudnia w Polsce 700 osób na warszawskim Okęciu i Łodzi.

