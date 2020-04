Amazon zatrudnia i wraca do wysyłania innych niż kluczowe produktów

Amazon zamierza zatrudnić dodatkowe 75 tys. pracowników do pomocy przy realizacji zwiększonej z powodu epidemii Covid-19 liczby zamówień od klientów. Koncern zapowiedział również, że już w tym tygodniu wróci do wysyłania innych niż kluczowe produktów.

Amazon poinformował współpracujących z firmą sprzedawców, że pod koniec tygodnia zamierza wznowić wysyłkę innych produktów, niż wysyłane dotychczas środki czystości i medyczne.



Koncern zastrzegł jednak, że nałoży na handlowców limity odnośnie tego, ile będą mogli wysłać, tak żeby zagwarantować, że dostawy podstawowych w czasie pandemii Covid-19 produktów, nadal będą przebiegały w sposób niezakłócony.

"Jeszcze w tym tygodniu umożliwimy w naszych centrach dystrybucji realizację zamówień na produkty inne niż uznawane za kluczowe podczas epidemii. Jednak ilość dopuszczonych do wysyłki produktów zostanie ograniczona; handlowcy będą mogli zacząć przekazywać towary do naszych magazynów, ale nadal na pierwszym miejscu pozostanie dla nas wysyłka najważniejszych produktów oraz zapewnienie ochrony naszym pracownikom" - powiedziała dziennikowi "The Wall Street Journal", rzeczniczka Amazona.

Po tym jak wiele państw podjęło decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w związku z pandemią Covid-19, w tym o ograniczeniu handlu i nałożeniu na mieszkańców ograniczeń dotyczących przemieszczania się, wielu klientów postanowiło robić zakupy w sieci. W rezultacie serwisy e-handlowe, takie jak Amazon, zaczęły borykać się w zalewem zamówień. Było ich tak wiele, że magazyny firmy nie nadążały z wysyłką i nawet na zamówienia w ramach programu Prime, które dotychczas dostarczane były w ciągu jednego dnia, klienci nierzadko musieli czekać nawet miesiąc. Z tego powodu, w ubiegłym miesiącu Amazon zdecydował, że ograniczy swoją działalność jedynie do wysyłania klientom podstawowych produktów, które mogą być przydatne podczas pandemii Covid-19, takich jak środki czystości czy medyczne.

Teraz to ma się zmienić. W ostatnich tygodniach koncern zatrudnił już 100 tys. pracowników do pracy w centrach dystrybucji na terytorium Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek Amazon zapowiedział, że zatrudni dodatkowe 75 tys. osób, które pomogą firmie w uporaniu się z napływającymi zamówieniami.

Amazon, który w ostatnich tygodniach był krytykowany przez pracowników za brak zapewnienia im ochrony podczas epidemii Covid-19, poinformował, że w ubiegłym tygodniu przekazał pracownikom maseczki ochronne oraz wprowadził obowiązek badania temperatury wśród zatrudnionych na początku każdej zmiany. Zapowiedział również, że wszyscy pracownicy, którzy wykażą podwyższoną temperaturę (38 st. C lub wyższą), będą odsyłani do domu na trzy dni. Firma wprowadziła też regulacje nakazujące utrzymywanie bezpiecznego dystansu między pracownikami. Koncern zapowiedział ponadto, że jest w trakcie budowy własnego laboratorium, gdzie będzie testować pracowników na obecność koronawirusa.