Amica przygotowuje się na trudny rok

Amica podsumowała udany rok ubiegły, w którym osiągnęła wyniki lepsze niż w 2018. Spółka przyznała, że obecna sytuacja utrudnia jakiekolwiek planowanie tegorocznych wyników. Na razie przygotowuje się na różne scenariusze. Dlatego też nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie dywidendy - czeka na rozwój sytuacji.

Przerwę w produkcji Amica ma wykorzystać m.in. na przygotowanie fabryki do podjęcia racy w nowych warunkach tworzonych przez zaostrzone wymagania sanitarne, zakładające np. utrzymanie odległości 1,5 między kolejnymi pracownikami. Spółka kupiła też odpowiednią ilość maseczek, przyłbic i rękawiczek dla swoich pracowników. - Od wczoraj działa kamera termowizyjna, która mierzy temperaturę w kąciku oka. Jeżeli badany pracownik będzie miał powyżej temperaturę 37,5 stopnia zostanie przeprowadzone dodatkowe badanie – mówi Marcin Bilik, wiceprezes Amiki ds. operacyjnych i dodaje, że w takim wypadku będzie przygotowana procedura odizolowania pracownika i wezwania służb medycznych.Czytaj także: Amica zainwestuje ćwierć miliarda złotych w automatyzację i digitalizację produkcji - Od strony technicznej jesteśmy gotowi do wykonywania zamówień, ale sytuacja na rynkach jest różna i zmienia się z dnia na dzień. Dziś najbardziej stabilny jest rynek niemiecki, gdzie w marcu sprzedaż szła bardzo dobrze i w kwietniu też mamy szanse na wykonanie dobrych obrotów, bo jesteśmy dobrze posadowieni w kanałach online - mówi Jacek Rutkowski i dodaje, że choć kanał sprzedaży online nie jest w stanie wszystkiego przejąć, to póki co niemiecki rynek funkcjonuje dzięki temu satysfakcjonująco.W marcu dobrze funkcjonował także rynek rosyjski, gdzie firma przekroczyła założenia budżetowe. Kilka dni temu jednak także tam wprowadzono wstrzymanie działalności gospodarczej. Na razie mówiono o tygodniu, ale nie wiadomo, ile faktycznie to potrwa. Według Jacka Rutkowskiego w miarę stabilnie funkcjonują rynki Europy północnej i Wielkiej Brytanii. Najgorsza jest sytuacja w Hiszpanii i Francji, gdzie w zasadzie jakakolwiek aktywność została wstrzymana. Jakiekolwiek szacowanie wpływu obecnej sytuacji na całoroczne wyniki spółki jest obecnie praktycznie niemożliwe. - Rozwój sprzedaży będzie zależał od otwarcia rynków. Jeżeli będzie za 2-3 tygodnie to powoli zaczniemy wracać do normalnej działalności - mówi Jacek Rutkowski.Na razie firma sporządza różne scenariusze rozwoju sytuacji i monitoruje zapowiedzi wsparcia przedsiębiorstw przez rządy poszczególnych państw. W przypadku Polski nic jeszcze nie wiadomo, bo pakiet pomocowy, uznawany przez przedsiębiorców za niewystarczający wciąż nie ma ostatecznego kształtu.Na pewno sytuacja wpłynie na plany inwestycyjne Amiki, m.in. na ogłoszony jesienią plan digitalizacji przedsiębiorstwa, a także na zakładane zwiększenie mocy produkcyjnych. Przesunięcie środków przeznaczonych na inwestycje pomoże przetrwać trudny okres. - Zdecydowaliśmy się na zainwestowanie ponad 500 mln zł. Z dzisiejszej perspektywy mona powiedzieć, że to już przeszłość. Zdajemy sobie sprawę, że po kryzysie będziemy musieli na nowo stworzyć strategię. Filary naszej strategii się nie zmienią, ale parametry ilościowe pewnie tak - przyznał Jacek Rutkowski.Zarząd spółki nie podjął jeszcze decyzji na temat dywidendy - prawdopodobnie WZA odbędzie się dopiero w sierpniu, więc decyzja zostanie podjęta później, zależnie od rozwoju sytuacji.