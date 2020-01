ARP: w 2019 roku firmy zainwestowały 1,7 mld zł i utworzyły ok. 900 miejsc pracy

W 2019 roku w strefach ekonomicznych zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu firmy zainwestowały 1,7 mld zł i utworzyły ponad 900 miejsc pracy - poinformowała ARP.

ARP podkreśliła, że tworzenie nowych miejsc pracy przy rekordowo niskim bezrobociu nie jest jedynym priorytetem, ważna jest ich jakość i utrzymanie zatrudnienia.

Poinformowano, że na obszarach zarządzanych przez ARP zatrudnienie utrzymane na poziomie ponad 7,3 tys. osób.

Decyzje wydawane w obszarach inwestycyjnych zobowiązują pracodawców do zachowania określonej liczby etatów.

Jak czytamy w komunikacie, z ulg inwestycyjnych na obszarze zarządzanym przez ARP skorzystało w sumie 53 przedsiębiorców. Najwięcej z branży meblarskiej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej. Np. producent krzeseł i mebli biurowych Nowy Styl zadeklarował 150 mln zł inwestycji, spółka Marma (folie spożywcze) ponad 53 mln zł, natomiast Wipasz (pasze dla zwierząt) - 35 mln zł.



Duże nakłady inwestycje - jak informowano - zapowiedziały również spółki z branży motoryzacyjnej. Jednym z największych inwestorów w tym sektorze jest firma Varroc Lighting Systems (m.in. części samochodowe do systemów oświetlenia zewnętrznego, układy napędowe, elektronika), która planuje wydać prawie 230 mln zł w powiecie lubelskim. Również w tym regionie zainwestuje ponad 80,5 mln zł spółka MW Lublin (producent felg stalowych do samochodów osobowych i dostawczych) oraz przedsiębiorstwo "AluTeam Polska" (producent m.in. nadwozi do pojazdów silnikowych) - ponad 57 mln zł.

W komunikacie zaznaczono, że obszary zarządzane przez ARP S.A., w ramach Polskiej Strefy Inwestycji obejmują województwa podkarpackie, lubelskie i południową część mazowieckiego. Spółka zarządza również obszarem podstrefy TSSE EURO-PARK Kobierzyce (dolnośląskie). Najwięcej, bo ponad miliard złotych z deklarowanych w zeszłym roku nakładów inwestycyjnych trafi na Podkarpacie, pół miliarda złotych przedsiębiorcy zainwestują w Lubelskiem. Większość z wydanych decyzji otrzymali polscy przedsiębiorcy (44) oraz przedstawiciele sektora MŚP (39 decyzji).

ARP S.A. ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi. Zarządza dwiema SSE: powstałą w 1995 roku SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Przez 25 lat istnienia specjalnych stref ekonomicznych ARP S.A. wydała w nich łącznie niemal 850 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, z czego ok. 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na ponad 20 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ok. 65 tys. miejsc pracy. Od września ARP S.A. jest głównym akcjonariuszem Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A. Transakcja zakupu starachowickiej strefy umożliwiła wzmocnienie i połączenie pod jednym nadzorem zwartego obszaru południowowschodniej Polski.