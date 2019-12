Automatyzacja zmusi do zmiany kwalifikacji nawet 800 milionów osób

W najbliższych dwóch latach powstanie 133 mln miejsc pracy dla osób zajmujących się programowaniem, analityką danych czy wsparciem klienta; jednocześnie pracę w swoim zawodzie straci 75 mln księgowych, sekretarek, listonoszy i robotników przemysłowych - wynika z raportu World Economic Forum.

Rozwój automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji (AI powoduje), że w wielu rutynowych i powtarzalnych czynnościach praca człowieka staje się zbędna. Jak szacuje McKinsey Global Institute, do 2030 roku z koniecznością przekwalifikowania będzie musiało się zmierzyć nawet 800 milionów osób.

Według prognoz ekspertów szkoły programowania online Kodilla.com do 2025 roku na polskim rynku pracy znacząco zmniejszy się - lub zupełnie zniknie - zapotrzebowanie na przedstawicieli przynajmniej pięciu popularnych zawodów, jak: księgowi, kasjerzy, telemarketerzy, recepcjoniści oraz pracownicy biurowi. Zdaniem analityków utrata pracy nie oznacza jednak bezrobocia, bowiem przedstawiciele tych zawodów mają szereg umiejętności i kompetencji, które mogą znaleźć zastosowanie w branży IT.

"Automatyzacja i robotyzacja jest nieunikniona, jednak to nie rozwój technologii jest problemem na rynku pracy, ale brak kwalifikacji pracowników do wykonywania zawodów, które będą potrzebne w ciągu kilku następnych lat - mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com.

Potrzebni są programiści, testerzy oprogramowania, specjaliści HR czy analitycy Big Data. Polskie Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że do 2025 roku w Polsce potrzebnych będzie przynajmniej 200 tys. specjalistów tworzących sztuczną inteligencję.