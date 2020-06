AzjaTech. Koronawirus zmienia kulturę pracy w Japonii

Japonia dzięki swojej innowacyjności zyskała wizerunek państwa niezwykle nowoczesnego. Jednakże w kwestii kultury pracy państwo to mocno opierało się zmianie zwyczajów istniejących od dziesiątków lat. Podjęciu znaczących modyfikacji nie sprzyjała również reguła pracy w jednej i tej samej firmie przez większość swojego życia. Jednak podobnie jak w wielu państwach globu, pandemia koronawirusa sprawiła, że w szybkim tempie wprowadzono szereg przemian mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. COVID-19 wpłynął nie tylko na kulturę pracy, ale również na przestrzeń biurową.

Jednym z rozwiązań, które zyskuje popularność, są specjalne budki dla pracowników Telecube. Na przestrzeni 1,2mx1,2m osoba ma do dyspozycji biurko, krzesło oraz możliwość podłączenia sprzętu do zasilania. Budki są również dźwiękoszczelne, co ułatwia prowadzenie ważnych rozmów biznesowych bez obawy o podsłuchanie czy przeszkadzanie. Początkowo stawiane były w miejscach pracy jako możliwość odizolowania się od innych, ale stopniowo zaczęły się pojawiać również w przestrzeni publicznej, np. na dworcach. Nie są one jednak jeszcze na tyle rozpowszechnione, by można było masowo korzystać z nich na stałe.Jak w momencie powrotu japońskich pracowników do biur po zakończeniu stanu nadzwyczajnego będzie wyglądało ich życie zawodowe? Wydaje się, że pandemia koronawirusa pomoże przyspieszyć procesy, które w japońskich miejscach pracy, wzorem innych krajów, powinny zajść już dawno temu. Przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzić w szybkim tempie dużo zmian tak, by w wypadku potencjalnej drugiej fali zachorowań być lepiej przygotowanym na masową pracę zdalną.Drogą, która umożliwi utrzymanie produktywności japońskich pracowników, może być wyłącznie technologia. To jej rozwój w nadchodzących miesiącach będzie kluczem do rozwoju japońskich przedsiębiorstw.Wiecej komentarzy o Azji znajdą Państwo na stronie Instytutu Boyma