Badanie: szukając pracy wysokość zarobków kluczowa dla 78 proc. pytanych Polaków

Dla 78 proc. badanych Polaków wysokość zarobków jest kluczowa przy wyborze pracy – wynika z badań Pracuj.pl. Dodano, że dla najmłodszych pracowników wchodzących na rynek wynagrodzenie nie jest tak istotne przy wyborze oferty, jak dla pozostałych grup wiekowych.

W badaniu podkreślono, że mniej niż połowa Polaków deklaruje, że czują się docenieni w obecnym miejscu pracy. "Trudno się więc dziwić, że w ciągu ostatnich dwóch lat miejsce zatrudnienia zmienił co trzeci badany" - wskazano.

Z badania Pracuj.pl wynika, że dla 78 proc. badanych Polaków wysokość zarobków jest kluczowa przy wyborze pracy. Podkreślono, że kandydatom zależy, by warunki finansowe były jasno zdefiniowane już na etapie oferty.

Jak podano, 71 proc. badanych twierdzi, że chętniej aplikowaliby na ofertę pracy, która od razu informuje o widełkach płacowych, bez zwlekania z podaniem szczegółów do dalszych etapów rekrutacji. "Co więcej, w kontekście wysokiej inflacji większość Polaków uważa otwartą komunikację wynagrodzeń nie tylko za skuteczną zachętę do starania się o pracę, ale także powinność firm. Taką opinię wyraża aż 64 proc. badanych" - wskazano.

Zdaniem autorów badania interesujące jest, że kobiety (81 proc.) częściej niż mężczyźni (74 proc.) lepiej postrzegają oferty, w których pokazane są widełki wynagrodzeń. "Wpływ na to może mieć wskaźnik luki płacowej między płciami w Polsce, który wynosi 8,5 proc. Wskaźnik ten jest mierzony przez Eurostat i można go zdefiniować jako +różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska i wykonujących te same obowiązki, tę samą pracę+" - zaznaczono.

Podkreślono, że Polki zajmujące te same stanowiska zarabiają średnio o 20 proc. mniej niż mężczyźni.

Jak poinformowano, dla najmłodszych pracowników wchodzących na rynek pracy (69 proc. grupy 18-24) wynagrodzenie nie jest tak istotne przy wyborze oferty, jak dla pozostałych grup wiekowych. Według autorów badania osoby rozpoczynające pracę zawodową zazwyczaj w większym stopniu od innych skupiają się na zdobyciu pierwszych doświadczeń i kompetencji, przydatnych na dalszych etapach kariery i negocjacjach finansowych z pracodawcami. "Ta grupa wyraźnie częściej zwraca uwagę na możliwości szkolenia, oferowane przez pracodawcę" - podano.

Z badania wynika, że elastyczne modele pracy wciąż odgrywają zauważalną rolę przy wyborze pracodawcy. "Dowodzą tego odpowiedzi osób, które mają za sobą doświadczenie pracy zdalnej lub hybrydowej. 73 proc. z nich jest lepiej nastawionych do ofert, w których pracodawca podkreśla możliwość dowolnego wyboru modelu wykonywania obowiązków" - wskazano.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupy 2128 Polaków.

