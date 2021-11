Badanie: w ostatnim roku blisko 78 proc. dorosłych Polaków nie podniosło swoich kompetencji zawodowych

W ciągu ostatniego roku 77,7 proc. dorosłych Polaków nie podjęła żadnych działań, by podnieść swoje kompetencje zawodowe. Wśród tych. którzy je podnieśli ponad połowa postawiła na dodatkowe kompetencje do wykonywania obecnej pracy - wynika z badania.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku.

Uczestnicy badania musieli m.in. odpowiedzieć na pytanie czy w ciągu ostatniego roku podnosili swoje kompetencje zawodowe. Odpowiedzi "tak" udzieliło 22,3 proc. respondentów, odpowiedź "nie" wybrało 77,7 proc.

Wśród tych, którzy udzielili odpowiedzi pozytywnej, najwięcej - 53,5 proc. - podało, że były to dodatkowe kompetencje do wykonywania obecnej pracy. 20 proc. podało, że były to nowe kompetencje do wykonywania nowej pracy, a 17 proc. podało, że była to nauka języka obcego. 6,1 proc. podało, że były to nowe umiejętności związane z realizowaniem swoich pasji, a 3,4 proc., że nowe kompetencje do wykonywania dodatkowej pracy oprócz obecnej.

Z badania wynika, że osoby, które nie są zainteresowane poprawą swoich umiejętności pod kątem obecnej lub przyszłej pracy najczęściej mają podstawowe lub średnie wykształcenie (odpowiednio 88,3 proc. i 86,7 proc.) i mieszkają na wsi (83,5 proc.).

Brak chęci do podejmowania działań ukierunkowanych na osiągnięcie rozwoju zawodowego jest również skorelowany z poziomem wynagrodzenia - zdecydowanie rzadziej trud w tym kierunku ponoszą osoby zarabiające między 2000 zł a 2999 zł netto miesięcznie (93 proc. odpowiedzi negatywnych). Trochę lepiej wygląda sytuacja osób osiągających wyższe dochody. Wśród zarabiających w granicach 3000 a 3999 zł na rękę odsetek osób niezainteresowanych podnoszeniem kompetencji to 56,7 proc., a w grupie o dochodach przekraczających 5 000 zł - 51,2 proc.

Odsetek osób, które nie podnosiły swoich kompetencji zawodowych w ciągu ostatniego roku jest wysoki we wszystkich grupach wiekowych, w tym wśród wchodzących na rynek pracy 18-29-latków odsetek ten wyniósł ponad 60 proc., a wśród starszych ankietowanych: 30-, 40- i 50-latków - ponad 70 proc.

Wśród zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji znalazło się najwięcej osób przed 30-stym rokiem życia (38 proc.), z wykształceniem wyższym (47,5 proc.) i mieszkających w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie w formie ankiety telefonicznej w lipcu 2021 r. na reprezentatywnej 1000-osobowej grupie dorosłych Polaków.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl