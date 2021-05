BASF Polska stawia na kobiety

"Chemia jest kobietą" to zainaugurowana przez BASF Polska w marcu 2021 roku kampania społeczna. Projekt ma pokazać branżę chemiczną, jako miejsce, w którym kobiety bez problemu odnajdują się zawodowo i skutecznie pokonują kolejne szczeble kariery.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podkreśla Anna Tarasewicz, chcąc zwiększać udział kobiet na stanowiskach menedżerskich, należy jednak pamiętać o tym, że jest to projekt długofalowy, a pośpiech może przynieść efekty odwrotne od założonych.- Kultura organizacyjna jest niezwykle ważna. To, co udało nam się wypracować i co ciągle wzmacniamy, to tworzenie warunków do integracji, celebracji różnych perspektyw. Przyspieszanie pewnych procesów nie zawsze daje takie skutki, jakie chcemy osiągnąć. Nie możemy o tym zapominać. Pośpiech sprawia, że ludzie się wypalają, odchodzą z organizacji. Ja jestem zwolennikiem równowagi, dania czasu na realizację pewnych procesów – wyjaśnia i dodaje, że w przypadku realizacji każdego projektu należy poznać rynek, aktualne trendy.- Musimy umieć szukać i docierać do osób, które są zainteresowane podjęciem zatrudnienia. Znaleźć sposób, by sięgnąć po talenty. Kadra menedżerska, działy personalne muszą znaleźć sposób, by skusić tych najlepszych. To jest droga, długi proces i wymaga podejmowania przemyślanych decyzji – dodaje.Zobacz: Polski zakład na Dolnym Śląsku częścią wielkiego planu BASF