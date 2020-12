Będzie dofinansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

W Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii trwają prace nad nowelizacją ustawy dotyczącej “polityki drugiej szansy” - powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak.

Zmiana profilu działalności firm jest po części w ustawie o polityce drugiej szansy, ale chcielibyśmy ją poszerzyć. Przygotowania są dosyć zaawansowane, te przepisy mamy już gotowe - powiedział Marek Niedużak.

Chciałbym w tym tygodniu wysłać wniosek o ujęcie tej nowelizacji w planach pracy Rady Ministrów - dodał.

Tzw. "polityka drugiej szansy", to dofinansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Wiceminister Niedużak powiedział też, że nie ma sygnałów sugerujących, że prezydent nie podpisze ustawy wprowadzającej tzw. tarczę 6.0.

Tzw. tarcza 6.0 to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców z najbardziej zagrożonych branż. Sejm w ubiegłym tygodniu przegłosował senackie poprawki do noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli do tarczy 6.0. Teraz tarcza branżowa czeka na podpis prezydenta.

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w tej ustawie to zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł, czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne. Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Niedużak poinformował również, że w przypadku Tarczy Finansowej PFR 2.0, obecnie jest ona w trakcie procesu notyfikacji w Komisji Europejskiej. "Z tego co wiem, to te rozmowy przebiegają bardzo sprawnie i już wkrótce powinniśmy otrzymać pozytywną decyzję" - powiedział wiceminister.

"Według danych PFR-u ich działania pomocowe i ta tarcza finansowa ma zostać uruchomiona w połowie stycznia" - dodał.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP prawie 40 branż to kwota ok. 10 mld zł. Wsparcie zakłada dla mikroprzedsiębiorstw subwencje finansowe w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego; dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres od 1.11.2020 r. do 30.04.2021 r. Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm ze wszystkich sektorów, to kwota ok. 25 mld zł. Wsparcie przewiduje pożyczkę preferencyjną - nowy okres szkody COVID-19 od 1.11.2020 r. do 31.01.2021 r. pokrywanej umorzeniem do 75 proc. straty EBITDA; pożyczki płynnościowe - wydłużony okres do 6 lat oraz obniżone oprocentowanie; instrumenty kapitałowe - na dotychczasowych zasadach.