Będzie łatwiej o wsparcie dla inwestycji. Sprawdź, kto może skorzystać

Nowe zasady uzyskania wsparcia inwestycji – m.in. wyższe poziomy wsparcia i łatwiejsze kryteria jego uzyskania – to główne zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2030.

Nowa kategoria firm

Łatwiejsze reinwestycje

Co istotne, zmiany przewidują też nową kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się, czyli zatrudniającego mniej niż tysiąc pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro i dla której stosuje się 50 proc. obniżenie progów.- Jest to szczególne ułatwienie dla wielu polskich firm, które utraciły status średniego przedsiębiorcy, a tym samym utraciły możliwość korzystania z wielu programów pomocy publicznej skierowanych do sektora MŚP. Dodam, że Program preferuje inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze i gminach graniczących z nimi. To też lokalizacje o ponadprzeciętnie wysokiej stopie bezrobocia, dla których również stosuje się obniżone o 50 proc. kryteria ilościowe programu - tłumaczy Jan Kamoji-Czapiński, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.Modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji obejmuje zmiany systemu funkcjonujących już w programie kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie (zero-jedynkowa ocena spełnienia kryterium jakościowego), doprecyzowanie (wprowadzenie opisu weryfikacji spełnienia kryterium) oraz zbliżenie pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach drugiego instrumentu pobudzania inwestycji - zwolnień podatkowych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji.Nowelizacja to też ułatwienie reinwestycji. W przypadku reinwestycji w istniejącym zakładzie planowanej przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji, minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia dla każdego z typów inwestycji ulega obniżeniu o 50 proc.Punktem kontaktu dla inwestora chcącego uzyskać wsparcie jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Pierwszym krokiem jest przekazanie przez przedsiębiorcę informacji o projekcie w formularzu aplikacyjnym. W przypadku posiadania statusu dużego przedsiębiorcy - należy złożyć oświadczenie o niezbędności pomocy publicznej dla projektu (tzw. analiza efektu zachęty).