Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - czas na nową formułę [DEBATA]

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stymulują wzrost gospodarczy, ale istotne jest, w jakim horyzoncie czasowym się to dzieje. Jest to szczególnie ważne zarówno dla inwestorów i podmiotów finansujących, jak i beneficjentów, czyli regionów lub całych krajów - wskazywali eksperci podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

- Jest również istotne takie bardzo lokalne subsydiowanie, czyli czy dana miejscowość posiada zdolność do myślenia perspektywicznego i zaproponowania takiej inwestycji specjalnych warunków – uważa Wojasiński.Dodaje, że bez systemu subsydiowania, które powinno mieć wytyczone granice, trudno wyobrazić sobie wyobrazić przyciąganie inwestycji szczególnie do części wschodniej Polski.- To choćby zwolnienia z podatków na przykład od nieruchomości. Z puntu widzenia gminy może to być pewnego rodzaju wydatek. Ten wydatek jest krótkoterminowy, bo w dłuższym okresie zwraca się on wielokrotnie - mówi Wojasiński.Czytaj też: Oto główne problemy, z jakimi muszą poradzić sobie polskie firmy Niklas Becker, Director Poland w Germany Trade & Invest (GTAI), podkreśla, że Polska jest dla Niemiec jednym z najważniejszych partnerów handlowych i biznesowych.- Polska się zmienia. To już nie jest kraj taniej siły roboczej. Widzimy też pozytywne zmiany w zakresie inwestycji. W przyszłości nie będzie ich mniej. Jestem pewien, że będzie ich coraz więcej, ale będą one miały inny charakter. Zmienia się perspektywa. Firmy niemieckie coraz częściej decydują się na inwestycje w Polsce i innych krajach tego regionu.GTAI jest agencją rozwoju gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec, która wspiera firmy niemieckie zakładające działalność na rynkach zagranicznych i pomaga firmom zagranicznym zakładającym działalność w Niemczech.Czytaj też: Wysokie miejsce Polski w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej Prawnik Alfio Mancani z Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce przywołał dane, z których wynika, że Włochy są piątym największym krajem inwestującym w Polsce. Z kolei inwestycje polskie we Włoszech wynoszą 116 mln euro.- Kluczowy dla nas jest polski partner. Nie tylko ze względu na osobę zaufaną, która zna polskie realia, ale też ze względu na kapitał, który powstał w Polsce dzięki rozwojowi kraju i dzięki Unii Europejskiej - mówi Mancani.Podkreśla, że w celu zwiększenia bezpośrednich inwestycji potrzebne jest wsparcie rynków kapitałowych oraz narodowych i europejskich banków. - Co na przyszłość? Trzeba patrzeć na rynek polski zupełnie inaczej niż 20 lat temu - mówi Mancani.Polecamy również: Polska wprawi świat w ekstazę Także Yoshihisa Tachi, dyrektor generalny Mitsubishi Corporation, zwraca uwagę na ogromny potencjał polskiego rynku. Jego zdaniem inwestycjom sprzyja między innymi dobra lokalizacja. - Polska jest między Wschodem a Zachodem. Ta przewaga geograficzna jest bardzo ważna - mówi Tachi.Przedstawiciel Mitsubishi zwraca uwagę, że zachęty i dotacje w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych są jednym z elementów ich finansowania. - Bardzo ważne jest długoterminowe wsparcie inwestycyjne, a także stawianie na centra logistyczne i finansowe - podkreśla Tachi.Kolejnym istotnym elementem dla środowiska inwestycyjnego jest pozyskanie różnych partnerów, w tym lokalnych - dodaje japoński inwestor.Debatę „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce”, która odbyła się w środę 25 września, podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku , moderował Jacek Zimoch, starszy menedżer PwC Inward Investments Network.