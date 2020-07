Bezrobocie w lipcu porównywalne do czerwca

Jeśli chodzi o przyrost i odpływ osób bezrobotnych, szacujemy, że w lipcu sytuacja będzie porównywalna do czerwca - powiedziała we wtorek szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dodała, że od 1 do 13 lipca przybyło ok. 3 tys. osób bezrobotnych.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg we wtorek w Programie I Polskiego Radia pytana była o sytuację na rynku pracy w związku epidemią COVID-19.

"Na 13 lipca sytuacja jest porównywalna do czerwca, jeśli chodzi o przyrost i odpływ osób bezrobotnych. Na wczoraj przybyło nam osób bezrobotnych ok. 3 tys. w lipcu" - powiedziała. I dodała: "Szacujemy, że w miesiącu lipcu sytuacja będzie porównywalna do miesiąca czerwca".

Przypomniała, że pod koniec czerwca stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. Było wtedy ponad 1 mln 25 tys. osób bezrobotnych. A od wybuchu epidemii przybyło 100 tys. osób bezrobotnych.

Zapewniła, że jej ministerstwo każdego dnia analizuje dane dot. rynku pracy - choćby wypłaty z tarcz antykryzysowych czy środków wypłacanych z BGK. "Wypłaconych jest już ponad 115 mld zł na ratowanie miejsc pracy, różnymi instrumentami. Dziś jest etap wychodzenia z trudnej sytuacji, spowolnienia gospodarczego, głównie poprzez inwestycje" - powiedziała.

Dopytywana wymieniła, że branżami, które na to pozwolą, będą m.in. sektory drogowe czy budownictwo.