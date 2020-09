Bezrobocie w Wielkiej Brytanii najwyższe od dwóch lat

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii w ciągu trzech miesięcy do lipca włącznie wynosiło 4,1 proc., co oznacza wzrost o 0,2 punktu proc. w porównaniu ze stanem sprzed miesiąca - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS.

To pierwszy wzrost bezrobocia od wybuchu epidemii koronawirusa i jego najwyższy poziom od dwóch lat, choć sama jego stopa nie pokazuje prawdziwej sytuacji na rynku pracy, gdyż nie uwzględnia osób, które z powodu kryzysu zostały wysłane na przymusowe urlopy i którym pensje wypłaca brytyjski rząd. Jak wynika ze statystyk urzędu skarbowego HMRC, w połowie sierpnia programem objętych było 9,6 mln pracowników.

Jak podał ONS, w ciągu trzech miesięcy do lipca liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 62 tys. w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca i nieznacznie przekroczyła 1,4 mln. Ale liczba osób pobierających zasiłki - nie tylko dla bezrobotnych, ale także przysługujące osobom o niskich dochodach - wynosiła 2,7 mln, co oznacza wzrost o 121 proc. w porównaniu z marcem.

Ponadto dane ONS pokazują, że liczba osób zatrudnionych była w sierpniu o 695 tys. niższa niż w marcu.

"Na rynku pracy niektóre skutki pandemii zaczęły słabnąć w lipcu, gdy część gospodarki została ponownie otwarta" - powiedział Darren Morgan, dyrektor działu statystyk ekonomicznych w ONS. Jak wskazał, liczba osób określanych jako "tymczasowo nieobecne w pracy" - w tym osób na przymusowych urlopach - spadła w lipcu, zaś inne wskaźniki, w tym średnia liczba przepracowanych godzin i liczba wakatów, się poprawiły. "Niemniej jednak, wraz z ponownym spadkiem liczby zatrudnionych w sierpniu i wzrostem bezrobocia oraz zwolnień w lipcu, oczywiste jest, że koronawirus nadal ma duży wpływ na rynek pracy" - dodał Morgan.

Statystyki pokazują również wyraźny kontrast, jeśli chodzi o wpływ kryzysu na zatrudnienie w różnych grupach wiekowych - najmocniej ucierpiały osoby najmłodsze i najstarsze.

Ogólnie liczba zatrudnionych była w lipcu o 12 tys. niższa niż trzy miesiące wcześniej. Ale w przypadku osób w wieku od 16 do 24 lat nastąpił spadek o 156 tys. - w tym rekordowy spadek o 146 tys. w grupie wiekowej 18-24 lata - a liczba zatrudnionych w wieku 65 lat i powyżej spadła o 92 tys. Natomiast w grupie wiekowej 25-64 lata nastąpił wzrost zatrudnienia o 236 tys.