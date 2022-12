Białorusini masowo przenoszą biznesy do Polski

O możliwościach rozwoju białoruskich firm w Polsce rozmawiał z WNP.PL Dmitry Danilchuk, dyrektor Centrum Biznesu Białoruskiego przy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W 2021 roku prawie 1000 firm z Białorusi zarejestrowało swoją działalność w Polsce.

Polska jest głównym rynkiem dla Białorusinów relokujących swoje biznesy.

ZPP proponuje białoruskim przedsiębiorcom w Warszawie lokum - tak, by mogli rozpocząć swoją działalność w Polsce.

Polskie PKB jest dziesięciokrotnie wyższe niż białoruskie. A to tworzy białorsukim przedsiębiorcom, przenoszącym działalność gospodarczą na nasz grunt, zupełnie nowe możliwości.

Czy mógłby pan opowiedzieć o procesie relokacji białoruskich firm do Polski? Jak on wygląda i kiedy się zaczął?

- Chciałbym wrócić do roku 2020, w którym wielu przedsiębiorców - z obawy o sytuację polityczną i gospodarczą w kraju - przeniosło swoje biznesy za granicę. Głównym kierunkiem była Polska.

Po agresji Rosji na Ukrainę - w lutym 2022 roku - nastąpił wzrost w napływie białoruskich firm do Polski . W 2021 roku 912 białoruskich firm zarejestrowało działalność w sąsiednim kraju. Do maja 2022 roku było ich 473; prawdopodobnie w tym roku będzie w Polsce zarejestrowanych ponad 1000 białoruskich firm.

Stąd wynikła potrzeba stworzenia punktu kontaktowego. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców podjął się pełnienia takiej roli. Białoruskie firmy, przenoszące działalność do Polski, stanowią w większości segment małych i średnich przedsiębiorstw i potrzebują wsparcia w kwestii pomocy prawnej oraz administracyjnej.

Naszą działalność przy wsparciu relokacji białoruskich firm rozpoczęliśmy latem 2022 roku. Celem było zbudowanie takiej organizacji, o której wiedziałby każdy białoruski przedsiębiorca przenoszący gospodarczą aktywność do Polski. Doradzamy, jak odnaleźć się na polskim rynku, wyjaśniamy, czym różni się on od białoruskiego.

Ponadto pomagamy przy rejestrowaniu spółki w Polsce. Rozmawiamy z przedsiębiorcami białoruskimi również na tematy związane z legislacją w Polsce i podatkami zarówno online (w postaci webinarów dedykowanych poszczególnym branżom), jak poprzez wydarzenia stacjonarne w Warszawie.

A gdzie są zlokalizowane te nowe firmy z Białorusi?

- Te, które nie mają własnego adresu, korzystają z lokalizacji proponowanych im przez naszą organizację. Obecnie mamy ok. 50 osób reprezentujących różne firmy zlokalizowanych w naszym centrum coworkingowym, gdzie jest miejsce zarówno dla osób z kadry zarządzającej, jak i administracji (np. księgowości) czy innych pionów - z sektorów produkcyjnego, IT, sprzedażowego oraz doradczego. Zgromadzenie reprezentantów różnych sektorów gospodarczych z Białorusi w jednym miejscu w Warszawie pozwala im współdziałać we wchodzeniu na rynek polski.

Jak wygląda proces relokacji? Czy przedsiębiorcy z Białorusi, którzy trafili do Polski, likwidują całą działalność w kraju?

- Część z przedsiębiorców zamyka biznesy w Mińsku lub innych miejscach, gdzie działali. Zaczynają proces likwidacji przedsiębiorstw, który jest długotrwały, i budują działalność w Polsce od podstaw, czyli zarejestrowania nowej firmy.

Oczywiście biznesmeni posiadają odpowiednie doświadczenie, własność intelektualną czy klientów, ale w kwestiach formalnych zaczynają od zera.

Część białoruskich przedsiębiorców utrzymuje interesy w kraju, jednocześnie imigrując do Polski w celu rozpoczęcia nowej działalności

Część białoruskich przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność w Polsce, nie wygasza swojej aktywności na Białorusi, pozostawiając firmy w rękach menedżerów. Ich powroty na Białoruś są stricte związane z sytuacją polityczną w tym kraju... To rozwiązanie jest jednak bardzo popularne, ponieważ nikt nie chce tracić możliwości zysku z przedsiębiorstw, które działają długo na rynku.

A gdzie są rozlokowane w Polsce białoruskie firmy?

- Najwięcej przedsiębiorstw zarejestrowano w Warszawie (1785 spółek). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się miejscowości ulokowane blisko granicy: Białystok (405 spółek) oraz Biała Podlaska (199 spółek). Na kolejnych lokatach uplasowały się główne miasta wojewódzkie, w kolejności: Wrocław, Kraków, Gdańsk i Poznań.

W podziale na województwa najwięcej firm ulokowało się na Mazowszu; na dwóch kolejnych miejscach są regiony przygraniczne: woj. podlaskie i lubelskie.

W jakich branżach działają Białorusini, którzy relokują działalność do Polski?

- Pięć najpopularniejszych sektorów , w których aktywni są Białorusini, to - według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, który na bieżąco udostępnia dane - przede wszystkim: transport i logistyka, budownictwo, usługi IT, hotelarstwo i sprzedaż internetowa.

Rozwój branży IT wiąże się z pewnością z największymi przychodami białoruskich firm. Niestety nadal nie posiadamy szczegółowych informacji , które pozwoliłyby oszacować dokładne liczby w tej mierze...

Wiemy natomiast, że obecnie na polskim rynku operuje 10 dużych firm informatycznych z Białorusi i wiele mniejszych, które dają zatrudnienie nie tylko Białorusinom, ale również Polakom.

Z perspektywy branży informatycznej relokacja do Polski niewiele zmieniła w kwestii ich działalności. Podobnie jak wcześniej na Białorusi pracują one na rzecz podmiotów z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

Na Białorusi są znacznie niższe podatki dla branży IT niż w Polsce

Podstawową różnicą między Polską a Białorusią w tego rodzaju działalności gospodarczej pozostają kwestie podatkowe. Na Białorusi branża IT pracowała na fundamencie dużych zwolnień podatkowych - w ramach tzw. Hi-Tech Park. W ramach tych rozwiązań podatkowych Białoruś miała jedne z najniższych podatków dla branży IT na świecie. Ale te zachęty podatkowe nie kompensowały branży IT minusów, związanych z brakiem rządów prawa oraz ograniczeniem działalności internetu, który był systematycznie wyłączany.

Z perspektywy firm sprzedażowych relokacja do Polski stanowi całkowicie nowy początek dla ich działalności; muszą odnaleźć nowe kanały sprzedaży zarówno e-commerce, która odbywa się na nieznanych dla nich platformach (np. Amazon), jak również poznać zwyczaje zakupowe Polaków w sprzedaży tradycyjnej.

Ważnym, wspólnym i pozytywnym czynnikiem dla wszystkich branż pozostaje możliwość obecności na rynku (w Polsce), którego PKB jest dziesięciokrotnie wyższy niż ten na Białorusi. Taki rynek daje białoruskim przedsiębiorcom dużo nowych możliwości rozwoju.

