Biuro, dom, hybryda - jak chcemy pracować? Weź udział w sondzie

W jakim systemie pracujemy obecnie najczęściej, czy pełny home office to dobre rozwiązanie dla pracowników, czy praca zdalna powinna być gwarantowana przez prawo i jeśli praca hybrydowa, to w jakim systemie? Między innymi o to pytamy w sondzie Propertynews.pl w ramach serwisu specjalnego #WhyOffice.

Przez najbliższe miesiące w serwisie #whyoffice odpowiemy na pytania i poszukamy argumentów za tym, że praca w biurze ma przyszłość i sens, ale potrzebuje zupełnie nowego spojrzenia, dostosowania do nowych realiów, a era post-covid wcale nie oznacza klątwy pustych biurowców.

ZAGŁOSUJ W REDAKCYJNEJ SONDZIE I OPOWIEDZ NAM, JAK PRACUJESZ: BIURO, DOM, HYBRYDA? JAK CHCEMY PRACOWAĆ?

Zapraszamy do współpracy w ramach Serwisu Specjalnego PropertyNews.pl: #WhyOffice i tworzenia serii artykułów.