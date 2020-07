Bon turystyczny coraz bliżej, a konkretów wciąż brak

Od wczorajszego (15 lipca) posiedzenia Sejmu ustawa o Polskim Bonie Turystycznym czeka już tylko na podpis prezydenta, by wejść w życie. Tymczasem informacje na temat tego, jak go uzyskać oraz jakie warunki powinny spełnić podmioty, które mogą przyjmować płatności wirtualnymi bonami, są mocno spóźnione. Telefony Polskiej Organizacji Turystycznej milczą, a czas płynie. Zarówno bowiem turyści, jaki i firmy zajmujące się obsługą ruchu turystycznego czekają na to wsparcie.

Czekając na publikację w BIP MR

Jest jeszcze sporo czasu

- Mamy problem z obłożeniem obiektu. Obecnie wynosi ono tylko ok. 40 proc., a dysponujemy ponad 400 miejscami. Dlatego popieramy wszystko, co może wspierać ruch turystyczny. Liczymy, że gdy wejdzie już ten bon, to wykorzystanie obiektu się poprawi. W normalnych warunkach przyjmujemy bardzo dużo grup kolonijnych, więc jeśli rodzice będą mieli na nie pieniądze, to ich liczba wzrośnie – mówi jedna z osób zarządzających Ośrodkiem Wczasowo-Szkoleniowym Bęsia na Mazurach.- Wszyscy chyba już wiedzą, że pensjonaty stoją puste, klientów nie ma, więc zapewne ten bon turystyczny, jak każda inna forma wsparcia turystyki, na pewno nam pomoże - mówi osoba dysponująca około 500 miejscami noclegowymi w ośrodkach wczasowo-kolonijnych Korona, Viva oraz w pensjonatach i domkach m.in. w Mikoszewie, Jantarze i Krynicy Morskiej. - Obecnie ze względu na obostrzenia sanitarne ta pula miejsc została zredukowana do 300, ale i tak dysponujemy wolnymi miejscami – podkreśla. - Mamy w dyspozycji domki, pensjonaty, które stoją puste. Mogę śmiało powiedzieć, że około 30 proc. miejsc jest wolnych, a mamy połowę lipca. W normalnych warunkach te obiekty byłyby już dawno pełne – zauważa.Podkreśla, że w pewnym momencie pojawił się bogaty klient i były rezerwacje, i to nie na trzy dni, tylko na dwa tygodnie, ale kiedy tylko otwarto granice, zaczęły się rezygnacje. Z tego względu wszystkie ośrodki czekają na wsparcie w postaci bonu.- Terminale płatnicze mamy, więc nie będzie problemów z płatnościami elektronicznymi. Oby tylko te decyzje nie przyszły za późno - mówi przedstawicielka ośrodków z Pomorza. - Słyszałam jednak już kilkakrotnie zapytanie, które mnie bardzo zaniepokoiło: czy będziemy upoważnieni do realizacji bonu. Wygląda więc na to, że nie wszystkie ośrodki, nie wszystkie pensjonaty będą upoważnione, tylko wybrane. Czyli znowu kółko się zamyka – będziesz pod pełną kontrolą, pełnym nadzorem, to otrzymasz wsparcie - komentuje.Na razie konkretów w tej sprawie jeszcze nie ma. Z informacji, jakie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju wynika tylko, że:- Bon będzie można wykorzystać w Polsce. Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja TurystycznaNa jej stronie internetowej znajdziemy zaś informację, że:- Przedsiębiorcy będą mogli zgłosić udział w programie w każdym czasie do końca jego trwania.- Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać rejestracji. Jest ona uzależniona od daty wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.Oczywiście, to stan informacji na dzisiaj. Już teraz jednak, na podstawie tych śladowych działań przedstawiciel jednego z ośrodków kolonijno-wczasowych w Kołobrzegu stwierdził:- Bon turystyczny? Nie skorzystamy. Przynajmniej na razie, ponieważ to zbyt kłopotliwe rozwiązanie. Bo jeśli przyjadą dwie osoby z dzieckiem i ich pobyt wyniesie 1000 zł, to na pewno ta rodzina będzie chciała zapłacić 500 zł bonem, a tego nie będzie można zrobić (np. w przypadku, kiedy pobyt dziecka będzie kosztował mniej, bon pokryje tylko tę część - red.) i trzeba będzie się użerać z ludźmi. Jeśli pobyt zostanie zapłacony w biurze turystycznym czy przez portal, to takich gości oczywiście przyjmiemy, ale indywidualnie nie. Wtedy nie ja przystępuję do programu tylko operator.Tym bardziej więc zasadne i pilne stają się odpowiedzi na pytania rodziców takich jak jedna z naszych czytelniczek z Sosnowca:- Wybieram się na urlop z dzieckiem w przyszłym tygodniu. Proszę mi powiedzieć, jak to ma w praktyce wyglądać.Na podstawie dostępnych w tej chwili informacji można jedynie przytoczyć wybrane słowa ze strony Ministerstwa Rozwoju:- Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus. Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. Jednocześnie z rozpoczęciem świadczenia Polskiego Bonu Turystycznego zostanie uruchomiona specjalna infolinia, która będzie wspierała zarówno turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej. Będzie ją prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.I przypomnieć, że bon jest ważny do końca marca 2022 r.