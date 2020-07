"Bony na innowacje dla MŚP". W puli jeszcze ponad 73 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi cztery konkursy w ramach programu „Bony na innowacje dla MŚP”. W każdym z nich są jeszcze dostępne środki i jest jeszcze czas, żeby się o nie postarać. Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego całego procesu tworzenia innowacji, od opracowania pomysłu aż do wprowadzenia go na rynek.

Jak duże może być wsparcie?

- Do konkursów, które w ramach programu zostały ogłoszone w ubiegłym roku, dodawane są kolejne rundy, które według obecnego stanu prawnego kończą się w przypadku konkursów usługowych 30 września 2020, a w przypadku konkursów inwestycyjnych 30 grudnia 2020. Nasza oferta jest ciągle dostępna dla przedsiębiorców i bez zmian. To jest o tyle istotne, że beneficjentami tych konkursów są głównie mikro i małe firmy, które nie są tak mocne kadrowo jak średnie przedsiębiorstwa - mówi Anna Forin.W ramach I etapu konkursów (etap usługowy: konkurs ogólny i Dostępność Plus) przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie unijne w wysokości maksymalnie 340 tys. zł. Całkowity koszt projektu nie może natomiast przekroczyć 400 tys. zł. Przy tym wkład własny firmy musi stanowić jedynie 15 proc. wartości kosztów tego etapu.W II etapie konkursów (etap inwestycyjny: konkurs ogólny i Dostępność Plus) przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 560 tys. zł wsparcia, a całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł. Wysokość wkładu własnego firmy zależy od jej wielkości oraz miejsca wdrożenia innowacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Należy dodać, że związku z pandemią Covid-19 przedsiębiorcy - starając się o wsparcie - mogą liczyć na pewne ułatwienia.- Pandemia ma wpływ na prowadzenie konkursów, co widać w zmienionych licznych regulaminach konkursów. Przedsiębiorcy mogą mieć wydłużone terminy zarówno na złożenie wniosku lub wyjaśnień do niego, jak też na złożenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. To może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorcy wnioskują o przedłużenie terminów – to, co do zasady zgadzamy się na to, kierując się dobrem projektu - informuje Anna Forin.Według stanu na 30 czerwca 2020 r. w ramach programu „Bony na innowacje dla MŚP” PARP podpisała 889 umów o dofinansowanie i w efekcie do przedsiębiorców popłynęło już ponad 220,5 mln zł z funduszy unijnych.Najczęściej o wsparcie starały się firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego (864 złożone wnioski), zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (487 złożonych wniosków) oraz informacją i komunikacją (471 złożonych wniosków).Więcej informacji: Bony na innowacje dla MŚP