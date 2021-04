Branża kosmetyczna nie rezygnuje ze świadczeń z rządowej tarczy

Otwarcie branży nie zwalnia rządu z jak najszybszej wypłaty świadczeń opisanych w projekcie tarczy branżowej - przekazał Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Dodał, że będzie zabiegać o szybkie przekazanie tych środków przedsiębiorcom z wciąż zamkniętych województw.

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od poniedziałku 26 kwietnia w jedenastu województwach przywrócone zostanie funkcjonowanie salonów urody, fryzjerów i zakładów kosmetycznych.

W ocenie dyrektor generalnej Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanki Chmurzyńskiej-Brown zapowiedź ministra to dla branży kosmetycznej i beauty powód do radości.

"Nauczyliśmy się już, że możliwość wykonywania pracy zarobkowej w pandemii wcale nie jest oczywistością. Mamy nadzieję, że po miesiącu zamknięcia klienci licznie wrócą do salonów, a fryzjerom i kosmetyczkom uda się choćby w części odrobić wielomilionowe w skali ogólnopolskiej straty" - powiedziała.

"Otwarcie branży nie zwalnia jednak rządu z jak najszybszej wypłaty świadczeń opisanych w projekcie Tarczy 9.0 (branżowej - PAP)" - podkreśliła Chmurzyńska-Brown. Dodała, że nie ma złudzeń, iż nastąpi to dopiero w czerwcu. "Uważamy jednak, że żaden przedsiębiorca nie powinien czekać na pomoc dwa miesiące" - zaznaczyła.

Jak dodała, PZPK będzie zabiegać o przekazanie środków niezwłocznie szczególnie fryzjerom i kosmetyczkom z wciąż zamkniętych województw.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w 11 województwach: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim, od poniedziałku 26 kwietnia będą mogły działać salony urody, fryzjerskie i kosmetyczne. Natomiast w woj.: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim utrzymane zostają dotychczas obowiązujące obostrzenia.

Rada Ministrów przyjęła w ubiegłym tygodniu rozporządzenie o pomocy za marzec i kwiecień dla 63 branż, w tym dodatkowych 17 kodów PKD w ramach tzw. tarczy branżowej (Tarczy 9.0). Podano, że dodatkowe branże objęte wsparciem to m.in. fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne.

Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dotacja do 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, dopłata 2000 zł do wynagrodzeń pracowników (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres trzech miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego są odprowadzane składki ZUS).

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, że nowela rozporządzenia pomocowego wejdzie w życie 26 kwietnia w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

Według wyliczeń MRPiT pomoc rządu trafi nawet do 420 tys. firm zatrudniających ok. 1,4 mln osób. Na wsparcie przedsiębiorców za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

