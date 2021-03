Branża MICE na zakręcie. Kryzys przetrwały tylko firmy w dobrej kondycji

Branża MICE znalazła się na historycznym zakręcie. Przez pandemię rynek targów, konferencji i spotkań zupełnie stanął. Organizatorzy tego typu wydarzeń musieli przetrwać kryzys roku 2020 r., jednak pandemia wciąż paraliżuje rynek, a dostosowanie do nowej rzeczywistości utrudnia im brak pewności jutra.

Brak wsparcia

Uczestnicy debaty, jako największy problem, z którym obecnie mierzyć się muszą organizatorzy targów i konferencji, wskazali niepewność jutra.- Państwo nie zrobiło prawie nic, żeby zbudować jasny, konkretny komunikat, o tym kiedy, na jakich warunkach będziemy mogli ruszyć. Z perspektywy naszego biznesu jest to kluczowe - mówił Dominik Górka. - Jesteśmy w stanie bardzo szybko zorganizować wydarzenie, natomiast nasi klienci potrzebują sporo czasu, żeby uwierzyć, że to jest bezpieczne, przeprowadzić przetargi, to są wielomiesięczne procesy. Na dziś, przez to, że nie mamy takich informacji, że nikt z góry nie mówi nam, na jakich warunkach będzie można działać, to korporacje zachowują się bardzo asekuracyjnie. Część naszych klientów już poodwoływała już wydarzenia jesienne. Ciężko mówić o wydarzeniach, konferencjach, jeśli nie jesteśmy w stanie położyć na stole kryteriów, przy których uznamy, że to jest bezpieczne - dodał.Jak podkreślał, organizatorzy imprez chcą się dostosować do nowej, innej rzeczywistości, w jakiej przyszło im funkcjonować w 2021 r.- Jednak żałuję, że druga strona nam w tym dostosowaniu nie pomaga - oceniał członek zarządu Klubu Agencji Eventowych SAR.Jak podkreślał, skutki tego kryzysu nie dotyczą tylko organizatorów wydarzeń, którzy najczęściej nie są wielkimi firmami. To zazwyczaj mikro, małe, rzadziej średnie biznesy.- Te skutki dotyczą całego rynku MICE - dostawców, ogromnych obiektów, otoczenia biznesowego. My walczymy o to, żeby nasz zespół przetrwał i udało nam się to do tej pory, ale nie mamy już wpływu na to, jak pomóc przeżyć całemu naszemu otoczeniu - podsumował Dominik Górka.