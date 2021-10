Branża targowa interweniuje u premiera w sprawie zmiany kategorii PKD

Komitet Obrony Branży Targowej zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o interwencję w sprawie zmiany numeru kategorii PKD dla firm projektujących i budujących stoiska. Firmy zajmujące się wznoszeniem targowych stoisk podlegają bowiem, jak wskazuje Komitet, wciąż temu samemu numerowi PKD 73.11.Z, co firmy reklamowe, a przez taką klasyfikację PKD zdaniem Komitetu firmy projektujące i budujące stoiska pozostawały bardzo często bez rządowej pomocy z tzw. „tarcz antykryzysowych ”.

Rozmowy z GUS. czyli niełatwo zmienić kod PKD

KOBT zaś stwierdza w piśmie do premiera, że przez lata dobrej koniunktury dla branży targowej sprawa kodu PKD pozostawała zasadniczo poza jej uwagą, ale w czasie pandemii sytuacja się zmieniła.- W czasie obecnego, pandemicznego, kryzysu firmy projektujące i budujące stoiska targowe (Kod PKD 73.11.Z) pomijane więc były przy większości „tarcz”. Najprawdopodobniej z takiego powodu, że podlegające temu samemu kodowi, ale trudniące się inną działalnością przedsiębiorstwa reklamowe znajdowały się we względnie dobrej, a na pewno duże lepszej niż my sytuacji. Wielokrotnie apelowaliśmy aby wyodrębnić firmy „targowe” z tej kategorii, aby mogły one otrzymywać pomoc z „tarcz” - m.in. czytamy w piśmie KOBT do premiera.KOBT podaje, że blisko rok temu wystąpił do Głównego Urzędu Statystycznego o to, aby firmy targowe mogły znaleźć się w innej kategorii PKD.- Cały czas czekamy na odpowiedź Urzędu w tej sprawie. W tym czasie wsparcie z kolejnych „tarcz” wysyłane jest do poszkodowanych przedsiębiorstw, a my jesteśmy pomijani - pisze KOBT do premiera i dodaje, że na pytania, dlaczego tak długo trzeba czekać, GUS odpowiada, że prowadzi w tej sprawie działania w porozumieniu z jedną z podległych Komisji Europejskiej agend.Przedsiębiorcom „okołotargowym” zaczyna więc brakować cierpliwości i dlatego ci zrzeszeni w KOBT, postanowili napisać o tym do premiera.- Jako reprezentanci firm pracujących dla branżowych targów zwracamy się do Pana o interwencję w sprawie zmiany numeru kategorii PKD, której podlegamy - czytamy w omawianym piśmie KOBT.