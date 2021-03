Branża targowa upomina się o Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy powinien służyć najbardziej poszkodowanym przez wywołany pandemią kryzys branżom, na których do niedawna opierał się rozwój polskiej gospodarki - uważa Komitet Obrony Branży Targowej i przyznaje, że jedną z takich branż jest tzw. przemysł spotkań. Do niego należą branżowe targi. - Do marca 2020 roku przemysł spotkań przyciągał kontrahentów z całego świata, a rządzący każdej opcji grzali się w jego blasku, chwaląc się sukcesami polskiej gospodarki - przypomina Komitet.

W Niemczech 642 milionów euro

- Argument, że np. w analogicznym projekcie Krajowego Planu Odbudowy w Niemczech brak konkretnych propozycji dotyczących branży targowej, jest celowym odwracaniem uwagi od kluczowej kwestii, czy Plan wspomoże polskie firmy, a co za tym idzie – całą polską gospodarkę, czy też będzie instrumentem, dzięki któremu skorzystają tylko nieliczni – np. duże firmy z udziałem Skarbu Państwa, dysponujące znacznie lepszymi możliwościami funkcjonowania i rozwoju niż setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw dające prace i pozwalające na korzystanie z owoców wzrostu wielu lokalnym społecznościom - przeczytać można na fejsbukowym profilu Komitetu Obrony Branży Targowej.Wspomina tam przy tej okazji, że Niemcy przeznaczyły w styczniu na pomoc dla firm związanych z branżą targową bardzo dużą kwotę. To aż 642 milionów euro, które teraz rozdysponowywane są przez władze poszczególnych landów i płyną do firm po to, aby mogły one przetrwać do lepszych czasów po pandemii, a cały kraj mógł utrzymać pozycję światowego lidera targowego. Oprócz tego tamtejsze firmy korzystają z państwowego wsparcia w oparciu tylko o jedno kryterium: spadku przychodów.Zadaje też pytanie, czy w Polsce, gdzie do pandemii funkcjonowało kilkanaście targowych imprez o randze międzynarodowej, ze znanymi na całym świecie ośrodkami np. w Poznaniu, Kielcach, Gdańsku czy Krakowie, mieliśmy analogiczny program wsparcia sektorowego?I dodaje, że pomoc wynikająca z tarcz jest u nas uzależniona od tego, jakie PKD się na tych tarczach znajdują. Jedyna tarcza, na której do tej pory znalazły się firmy targowe to Tarcza PFR 2.0. W toku mozolnych negocjacji, przedstawiciele branży wywalczyli tę pomoc. Przyznał ją na początku roku prezes PFR.