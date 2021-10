Branża targowa walczy o lepszy kod PKD

O zakwalifikowanie firm targowych do innej kategorii oznaczonej kodem PKD zwróci się do premiera i, ponownie, do Głównego Urzędu Statystycznego Komitet Obrony Branży Targowej. Znalezienie się w innej niż obecna kategorii PKD pozwoliłoby firmom pracującym dla targów na skorzystanie z niezbędnej pomocy, jaką otrzymują od początku pandemii przedsiębiorstwa z innych branż.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aksjomatyczna wiedza urzędnicza

Wymiana pism i nic

Utrzymywanie fikcji statystycznej

Losowanie do złożenia sprawozdań

Ludzie są dla cyfr czyli feralny kod raz jeszcze

Powstrzymać straty branży targowej

- W styczniu 2021 odbyła się telekonferencja Zespołu PIPT z przedstawicielami Departamentu Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Jest to dział centrali GUS, odpowiedzialny za klasyfikację PKD w Polsce. Tłumaczyliśmy wówczas uczestniczącym w spotkaniu urzędnikom, że słowo „stand” nie oznacza jednoznacznie stoiska targowego. Przytaczaliśmy też szereg przykładów – opowiada Artur Pawelec.Wskazuje, że powołany przez Polską Izbę Przemysłu Targowego zespół liczy 5 osób, w tym 4 przedsiębiorców targowych, którzy ponad, lub prawie 30 lat, działają na tym rynku. Członkowie tego zespołu długo objaśniali urzędnikom GUS, że taka klasyfikacja to błąd.- Odezwała się jedna z pań z GUS, biorąca udział w spotkaniu, że wczoraj dzwoniła do znanej jej osoby w Niemczech, i że dowiedziała się od niej, że tłumaczenie GUS jest poprawne. Spytaliśmy, kto to był, lecz nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Tak polski urzędnik potraktował nasze, zdobywane latami, doświadczenia, lekturę setek tysięcy e-maili z całego świata, przewalonych stosów dokumentów, odbyte rozmowy i wizyty na targach w najdalszych częściach Europy. Pani wykonała jeden telefon do osoby nieanglojęzycznej - i już. Ona ma rację. To przykład wyjątkowej arogancji urzędniczej GUS – mówi Artur Pawelec.Jak wskazuje, od września 2020 roku należący do Polskiej Izby Przemysłu Targowego zespół d.s. PKD wymienia pisma z różnymi urzędnikami Departamentem Standardów i Rejestrów GUS.- 1 lutego 2021 roku wysłaliśmy do tego departamentu bardzo obszerne pismo, gdzie drobiazgowo wyjaśnialiśmy specyfikę pracy w naszej branży. Był to naprawdę pokaźny elaborat. W odpowiedzi otrzymaliśmy w marcu od jednego z dyrektorów informację, że firmy targowe powinny ustalić, czego jest więcej w stoiskach: metalu, drewna czy tworzyw sztucznych, i stosownie przypisać się do którejś z tych grup towarowych – przypomina Beata Kozyra, Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jak podaje, kontakty z urzędnikami GUS nic jednak nie dały.GUS wspominał jedynie o korekcie wytycznych do PKD, które będzie konsultowała z Unią Europejską. Zachęcał też branżę targową do wzięcia udziału w takich konsultacjach. - Tyle tylko, że konsultacje te potrwają parę lat. Jest to zatem utrzymywanie fikcji statystycznej przez GUS – wskazuje Krzysztof Szofer z Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego i z Komitetu Obrony Branży Targowej. Ujawnia, że apel w sprawie korzystnego dla firm targowych zakwalifikowania PKD przedsiębiorcy skierują wkrótce do premiera i, ponownie, do Głównego Urzędu Statystycznego.- Polska Klasyfikacja Działalności to dla firm okołotargowych tak naprawdę Polska Klasyfikacja Dyskryminacji. I to wszystko z powodu żenujących błędów Departamentu Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, za które urzędnicy w żadnej mierze nie odpowiadają, a mało tego, których nie mają zamiaru naprawić ani skorygować – irytuje się Artur Pawelec.Dodaje, że firmy targowe losowane były do obowiązkowych sprawozdań dla GUS. Jak tłumaczy, losowania takie to norma. Wylosowana firma ma wtedy obowiązek składać przez 5 lat z rzędu roczne, nieodpłatne, obszerne raporty, wg standardów GUS. Małe firmy muszą w tym celu zwracać się o pomoc do zewnętrznych biur księgowych, co dodatkowo obciąża ich finansowo.- To bezmyślne marnotrawstwo sił i środków. Z takich raportów powinien analitykom GUS ukazać się obraz specyfiki naszego działania. A raporty te, wobec kompletnej niewiedzy GUS o naszej branży, najpewniej zalegają w szafach i na serwerach Urzędu bezużytecznie – przypuszcza Artur Pawelec, wskazując, że statystyka, to dziedzina nauki, mająca opisać liczbami ludzką działalność, również tę gospodarczą.- Postawa Departamentu Standardów i Rejestrów GUS w Warszawie zdaje się przeczyć tej zasadzie. To nie cyfry są dla ludzi, to ludzie są dla cyfr – tak postępowanie urzędników GUS określa Artur Pawelec i precyzuje, że unijny dokument źródłowy, na którym GUS oparł klasyfikację PKD, liczy prawie 500 stron. Numerowi 73.11 poświęcono w tym dokumencie 2 strony, gdzie wystąpił jeden poważny błąd, odnotowany przez branżę targową.- Strach się bać, co może się dziać na reszcie materiału, który został – w cudzysłowu - przetłumaczony przez GUS – daje wyraz swoim obawom Artur Pawelec. Przypomina też, że ostatnie pismo z Departamentu Standardów i Rejestrów GUS nie pozostawia żadnej nadziei firmom okołotargowym. – Wg przedstawiciela tego urzędu wszystkiemu winy jest europejski Eurostat, a GUS nic nie może z tym zrobić – twierdzi Artur Pawelec.Straty branży targowej zbliżają się do 3 mld PLN. Duża część tej kwoty to, jak wskazuje Komitet Obrony Branży Targowej, dotyczy firm okołotargowych, których nie objęła pomoc rządowa, ze względu na – jak mówią targowi przedsiębiorcy - nieszczęsne PKD. O konieczności zmiany kodu dla pracujących dla targów firm Komitet Obrony Branży Targowej apelował do rządzących m.in. podczas akcji protestacyjnych w październiku i grudniu 2020 roku.