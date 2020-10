BSH uruchomiło we Wrocławiu centrum logistyczne z bocznicą kolejową

BSH, producent sprzętu AGD, uruchomił we Wrocławiu przy swoich dwóch fabrykach, centrum logistyczne o powierzchni 30 tys. metrów kwadratowych, do którego doprowadzono linię kolejową - podała spółka w komunikacie.

W przesłanym w poniedziałek 12 października komunikacie przypomniano, że BSH trzy lata temu rozpoczął inwestycje w stolicy Dolnego Śląska, czego efektem było otwarcie dwóch fabryk produkujących piekarniki i lodówki marek Bosch i Siemens.

Teraz spółka poinformowała o uruchomieniu centrum logistycznego, które obsługuje obie fabryki. Centrum, do którego doprowadzono linię kolejową, ma powierzchnię 30 tys. metrów kwadratowych.

"Zbudowana infrastruktura kolejowa umożliwia przyjmowanie oraz załadunek AGD Made in Wrocław do 8 wagonów. Dzięki tej inwestycji BSH ma możliwość regularnego przewozu AGD do konsumentów, z wykorzysta najbardziej ekologicznej formy transportu" - podano w komunikacie.

Jak podano, budowa nowego centrum logistycznego stanowiła część inwestycji BSH we Wrocławiu, której łączna wartość wynosi 500 mln zł.