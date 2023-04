Było lepsze miejsce na inwestycję Microsoftu? "Stracimy setki tysięcy miejsc pracy"

- Pas śląsko-krakowski to region, który mógłby "ciągnąć" rozwój technologii IT w Polsce. Tymczasem kluczowa inwestycja ląduje pod Warszawą - w ten sposób poseł Maciej Konieczny skomentował ogłoszenie decyzji o budowie centrum obliczeniowego Microsoftu.

Podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że pod Warszawą powstanie centrum logistyczne Microsoftu. Wartość inwestycji to około 1 mld dol.

Zdaniem posła Konicznego są lepsze lokalizacje w kraju.

- Branża IT najenergiczniej rozwija się w pasie śląsko-krakowskim. Ten region mógłby ciągnąć rozwój technologii IT i przemysł z tym związany. Niestety, wbrew jakiemukolwiek planowaniu, ta największa inwestycja ląduje pod Warszawą - skomentował Maciej Konieczny, poseł Lewicy Razem.

Przypomniał, że m.in. województwa śląskie i małopolskie zostały objęte wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

- Stracimy setki tysięcy dobrych miejsc pracy. To właśnie tu powinno się je tworzyć i zaplanować ich rozwój na co najmniej dwie dekady do przodu. To właśnie tu powstanie największa wyrwa wśród tych miejsc pracy a jednak z jakiegoś powodu, duże inwestycje lądują w innym miejscu - stwierdził poseł Konieczny.

O spokój zaapelował pochodzący ze Śląska Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz pełnomocnik do spraw dialogu społecznego.

- Nasze region ukierunkowany jest na już trwającą transformację, dlatego nie można uznać, że inwestycja Microsoftu gdzie indziej to problem. Z inwestycjami jest tak, że nie zawsze są przypisane do danego regionu. Jeżeli chodzi o Śląsk, bądźmy cierpliwi, a ciąg dalszy na pewno nastąpi - przekonywał.

Artykuł powstał w czasie debat EEC Politics "Region" podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

