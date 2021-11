Capgemini zatrudni w Polsce blisko 600 osób

Międzynarodowa firma Capgemini, świadcząca m.in. usługi informatyczne i finansowo-księgowe, zamierza w ciągu najbliższego pół roku zwiększyć zatrudnienie o blisko 600 osób - głównie w oddziałach w Katowicach i Krakowie, ale też w innych lokalizacjach - wynika z informacji firmy.

Capgemini to jeden z największych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który ulokował swoją działalność m.in. w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Łącznie firma, mająca klientów w wielu krajach świata, zatrudnia obecnie w Polsce ponad 10 tys. osób.

W najbliższych miesiącach inwestor planuje zwiększenie zatrudnienia, przyjmując do pracy głównie specjalistów z obszaru operacji finansowo-księgowych, konsultingu, transformacji i finansów.



Zapotrzebowanie na nowych pracowników to efekt nowego kontraktu o dużej skali, a także - jak podała w czwartek firma - następstwo dynamicznego rozwoju istniejących projektów.



- W trakcie zaplanowanej na pół roku rekrutacji firma zamierza zatrudnić łącznie 600 osób, głównie w Katowicach i Krakowie, ale nie tylko. Funkcjonujący w organizacji z powodzeniem model pracy hybrydowej to także nowe perspektywy dla kandydatów spoza głównych lokalizacji - poinformowali przedstawiciele Capgemini w komunikacie.

Z ubiegłorocznych danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wynika, że w 110 firmach świadczących usługi biznesowe w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje obecnie ok. 25,8 tys. osób, z czego połowa to specjaliści IT. Najważniejszą kategorią usług świadczonych w centrach aglomeracji katowickiej są właśnie usługi informatyczne.



Sektor usług dla biznesu należy obecnie do najszybciej rozwijających się i generujących najwięcej miejsc pracy obszarów polskiej gospodarki. Liderami są: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.

