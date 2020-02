Capgemini zwiększy w tym roku zatrudnienie w Katowicach o ok. 200 osób

Międzynarodowa firma Capgemini, świadcząca m.in. usługi informatyczne i finansowo-księgowe, zamierza w tym roku zwiększyć zatrudnienie w swoim oddziale w Katowicach o ok. 200 osób. W marcu uruchomi nowy projekt, przy którym pracę znajdzie 50 informatyków.

Capgemini to jeden z największych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który ulokował swoją działalność w stolicy Górnego Śląska.

Firma, mająca klientów w wielu krajach świata, zatrudnia tu obecnie ponad 2,3 tys. osób.

Poza Śląskiem Capgemini ma też swoje ośrodki m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

"Zakładamy, że w całym śląskim zespole Capgemini przybędzie w tym roku w sumie 200 nowych specjalistów, których stopniowo będziemy lokować w nowym biurowcu Face2Face Business Campus przy Chorzowskiej, gdzie z czasem skonsolidujemy wszystkie nasze katowickie biura" - podał w piątek inwestor.

W marcu tego roku Capgemini rozpocznie nowy projekt na potrzeby klienta, dla którego spółka będzie świadczyć kompleksową obsługę zarówno serwisu infrastruktury, jak i bezpieczeństwa sieciowego. W związku z tym przedsięwzięciem firma poszukuje 50 pracowników z obszarów: Vmware, Microsoft, Oracle, SQL, Linux.

"Ponadto w tym roku w Capgemini będziemy poszukiwać także programistów, architektów i developerów IT. A wszędzie tam, gdzie pracuje się z danymi w sieci, potrzebni będą eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa" - poinformowała firma, wskazując przy tym na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z obszaru sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyki i uczenia maszynowego.

W Katowicach znajdują się dwie jednostki Capgemini: Business Services, zajmujący się obsługą procesów biznesowych i zarządzania przedsiębiorstwami będącymi klientami firmy, oraz Cloud Infrastructure Services, zapewniający wsparcie techniczne. Najbardziej poszukiwane do pracy są osoby znające języki obce, przede wszystkim niemiecki, francuski, niderlandzki i hiszpański, a także np. fiński czy szwedzki.

Z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wynika, że w 102 firmach świadczących usługi biznesowe w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje obecnie ok. 25 tys. osób, z czego połowa to specjaliści IT. W minionym roku pracodawcy ze Śląska utrzymali się w pierwszej trójce województw, po mazowieckim i dolnośląskim, w których zamieszczono najwięcej ofert pracy w sektorze usług dla biznesu. W latach 2016-2019 zatrudnienie w tej branży wzrosło na Śląsku o 43 proc., czyli ok. 7 tys. pracowników.

Jednym z najważniejszych kryteriów zatrudnienia w usługach biznesowych, ze względu na międzynarodowy charakter prowadzonych tutaj procesów i projektów, jest znajomość języków obcych, przez co polski rynek pracy staje się coraz atrakcyjniejszy również dla obcokrajowców, którzy stanowią około 6,5 proc. wszystkich pracowników sektora w Katowicach. Trzy wiodące grupy to Ukraińcy, Włosi i Francuzi. Do pozostałych najliczniejszych narodowości należą Hiszpanie, Rumuni, Grecy, Rosjanie, Holendrzy, Turcy i Czesi.

Najważniejszą kategorią usług świadczonych w centrach aglomeracji katowickiej są usługi informatyczne, które generują nieco ponad połowę (51 proc.) zatrudnienia w branży i występują w portfolio usług ponad trzech czwartych centrów w Katowicach i okolicy. To najwyższy odsetek wśród siedmiu głównych ośrodków usług biznesowych w Polsce.

Sektor usług dla biznesu należy obecnie do najszybciej rozwijających się i generujących najwięcej miejsc pracy obszarów polskiej gospodarki. Liderami są Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.